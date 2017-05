Bauarbeiten bis November

Von Petra Schumann

erschienen am 12.05.2017



Hainichen. Voraussichtlich bis November dieses Jahres werden die Berthelsdorfer mit einer Baustelle leben müssen. Denn am Montag beginnen in dem Hainichener Ortsteil die vom Landkreis beauftragten Arbeiten zum Ersatzneubau einer etwa 40 Meter langen Stützwand an der Kreisstraße nahe des Siedlungsweges.

Der Ersatzneubau ist laut Kreisverwaltung nötig, nachdem das Hochwasser im Jahr 2013 die Wand stark beschädigt hatte. Die Kosten in Höhe von rund 500.000 Euro werden zu 100 Prozent aus Fördermitteln finanziert. Der Verkehr auf der Kreisstraße, die auch für den Schülertransport genutzt wird, soll bis auf eine Ausnahme an der Baustelle vorbei geführt werden, kündigte die Kreisverwaltung an. Nach deren Angaben ist eine Vollsperrung nur in den Sommerferien in der Zeit vom 26. Juni bis 16. Juli vorgesehen. Für die Zeit steht eine Umleitungsstrecke noch nicht fest.