Baustart fÃ¼r Baderberg im Oktober geplant

Baustart für Baderberg im Oktober geplant

erschienen am 08.09.2016



Frankenberg. Im Oktober soll der Ausbau des sanierungsbedürftigen Frankenberger Baderbergs beginnen. Das hat Bürgermeister Thomas Firmenich (CDU) jetzt angekündigt. Aufgabe des Stadtrates wird es sein, in seiner nächsten Sitzung am 21. September die Bauleistungen zu vergeben. Im Zusammenwirken mit dem Wasserzweckverband ZWA sollen auch der Abwasserkanal und die Trinkwasserleitung mit erneuert werden. Auch der Neubau der Brücke über den Mühlbach ist Bestandteil des Gesamtprojekts. Vorgesehen ist, den Auftrag an die Chemnitzer Firma Gunter Hüttner zum Preis von 495.967 Euro zu vergeben. (ule)