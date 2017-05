Behinderungen durch Brücken-Reparatur

erschienen am 08.05.2017



Frankenberg. Autofahrer müssen sich ab sofort und noch voraussichtlich bis Sonnabend auf Verkehrsbehinderungen auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Ost und Frankenberg einstellen. Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) muss die Autobahnbrücke über den Lützelbach bei Frankenberg repariert werden. Der Bruch an der Übergangskonstruktion sei am Montagnachmittag festgestellt worden. Das Lasuv hat die sofortige Sperrung der Stand- und Lastspur auf einer Länge von rund 200 Metern veranlasst. Der Verkehr werde während der Bauzeit in Fahrtrichtung Dresden auf zwei Spuren mit Tempo 80 an der Baustelle vorbeigeführt. Der Bruch soll geschweißt und die Übergangskonstruktion instandgesetzt werden. Das Lasuv rechnet mit Baukosten in Höhe von etwa 25.000 Euro. (ug)