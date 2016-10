Besucheransturm im Ringethaler Schloss

erschienen am 16.10.2016



Ringethal. Seltene Einblicke in das seit Jahren leer stehende Ringethaler Schloss gab es am Sonntag bei einem Tag der offenen Tür. Rund 1000 Besucher nutzten die Gelegenheit, um die Räume des 1742 erbauten Herrenhauses zu besichtigen. Bis 1996 war in dem Schloss am Zschopau-Ufer eine Schule untergebracht. Viele ehemalige Schüler und Lehrer kamen deshalb nach Ringethal, um das Gebäude noch einmal zu besuchen.

Im Erdgeschoss zeigten Fotos und Baupläne, welche Arbeiten dieses Jahr am Dach vorgenommen worden waren. Für knapp 400.000 Euro hatte die Stadt es neu eindecken lassen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in das Haus eindringt und das Mauerwerk schädigt.

Außerdem konnten Besucher bei Führungen Fakten zur Geschichte des Anwesens erfahren. Am Nachmittag stellte Hans-Jacob Reinhold, Urbanistik-Student an der Bauhaus-Universität in Weimar, vier Ideen vor, wie das Schloss künftig genutzt werden könnte. Seine Vorschläge reichen von einem Dorfzentrum mit Gaststätte über Künstlerateliers, eine Seniorenresidenz bis hin zu einem Museum. Ob und wann einer davon realisiert wird, ist offen. Auch wann das Ringethaler Schloss wieder dauerhaft geöffnet ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Stadt sucht nach wie vor einen Investor. (fpe)