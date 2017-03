Bildung - Neue Schulleiterin für Grundschule

Mittweida. Die seit mehreren Monaten vakante Stelle der Schulleitung an der Bernhardt-Schmidt-Grundschule in Mittweida übernimmt Anfang August, nach den Sommerferien, Heike Tewes. Sie ist derzeit Schulleiterin an der Burgstädter Goethe-Grundschule. Darüber informierte Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU). Am Donnerstag habe die Pädagogin sich bei der Schulkonferenz vorgestellt. Die Stelle war seit dem Weggang von Margita Lommatzsch unbesetzt. (fpe)