Bis zu 250 Rechtsextreme im Landkreis

Während in Mittelsachsen die NPD und ihre Jugendorganisation an Bedeutung verlieren, macht laut Verfassungsschutz eine neue Partei von sich reden.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 13.05.2017



Frankenberg/Dresden. An einem ließ Sachsens oberster Verfassungsschützer Gordian Meyer-Plath keinen Zweifel, als er den neuesten Verfassungsschutzbericht in Dresden vorstellte. Mittelsachsen hat - neben Chemnitz und Bautzen - ein Problem beim Thema Rechtsextremismus. Der Landkreis gilt als einer der Schwerpunkte für rechtsradikales Gedankengut. Doch auch linksextreme Gruppen sind aktiv. Die "Freie Presse" stellt die Erkenntnisse der Verfassungsschützer vor:

Größe der Szenen: Im Landkreis umfasst die rechtsextreme Szene 200 bis 250 Personen. Das Potenzial liegt damit nicht höher als im angrenzenden Landkreis Zwickau und im Erzgebirgskreis. Sieben bis neun Personen pro 10.000 Einwohner werden dieser Szene zugerechnet. Das linksextreme Potenzial ist dagegen kleiner: Auf 50 bis 100 Personen beziffern es die Verfassungsschützer. Das ergibt einen statistischen Wert von weniger als zwei Personen pro 10.000 Einwohnern.

Vorkommnisse und Straftaten: Rund neun Prozent aller rechtsextremistischen Straftaten in Sachsen wurden 2016 in Mittelsachsen verübt (156 von 1710 Delikten). Bei den Gewalttaten ist der Prozentsatz geringer. Im Landkreis wurden 10 der landesweit 145 Taten verübt. Sie richteten sich insbesondere gegen Asylbewerber. Der Verfassungsschutz nennt sie in seinem Bericht: Beispielsweise wurde am 8. März der Besitz eines Asylbewerbers im Keller eines Döbelner Wohnhauses in Brand gesetzt. Der Mann wollte in das Haus einziehen. Die Linksextremen verüben laut dem Bericht weniger Straftaten. Im vergangenen Jahr waren es 24 von 578, das entspricht einem Anteil von rund 4 Prozent. Zwei von 102 Gewalttaten wurden in Mittelsachsen registriert. Der Dritte Weg: Seit kurzer Zeit versuchen sich rechtsextremistische Kräfte, auch in der Region in einer neuen Partei zu sammeln. Sie nennt sich "Der Dritte Weg". Der mittelsächsische Ableger ist erst knapp zwei Jahre alt. Der sogenannte Stützpunkt "Mittelsachsen/Erzgebirge" wurde im Dezember 2015 gegründet. Vor allem in den Monaten der Flüchtlingskrise versuchte die neonazistische Partei, über Demonstrationen Anhänger für sich zu gewinnen, konstatieren die Verfassungsschützer. In Oederan meldete sie eine Demo im Januar 2016 an, zwei Demonstrationen im Verlauf des Jahres folgten in Frankenberg. Der Zuspruch ist aber laut der Statistik stark zurückgegangen. Während die Oederaner Demo circa 120Teilnehmer hatte, waren es im September in Frankenberg noch knapp 15. Der Verfassungsschutz erwartet aber, dass "Der Dritte Weg" in Sachsen weiter eine Vielzahl von Aktionen durchführt.

NPD und JN: Die NPD ist nach wie vor im Landkreis aktiv. Es ist aber ihre Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten (JN), die auf sich aufmerksam macht. Dennoch sind die Mitgliederzahlen bei der JN in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Genaue Zahlen nennt der Verfassungsschutz aber nicht. Er konstatiert nur, dass dadurch die Aktionen der JN abgenommen haben. Unter anderem verteilten sie 2016 in Döbeln und Rochlitz am 1. Juni eine JN-Schülerzeitung. Die Ausgaben seien von den Verantwortlichen der Bildungseinrichtungen umgehend wieder entfernt worden, heißt es im Bericht. Das Interesse sei gering gewesen.

Rechtsextreme Musikgruppen: Ins Auge der Verfassungsschützer sind unter anderem zwei rechtsextreme Bands gefallen: Zum einen ist das "Sachsenblut" aus Freiberg, zum anderen "Heiliges Reich" aus dem Raum Chemnitz/Flöha. Beide Bands werden mit jeweils einem Auftritt im jüngsten Verfassungsschutzbericht erwähnt. Spezielle Vertriebe, die die Musik der Bands verbreiten, gibt es danach im Landkreis nicht.

Linksextreme Gruppen: Als prominentes Beispiel für linksextreme Aktivitäten in Mittelsachsen gilt der "Offene Brief an Clausnitz", der online veröffentlicht wurde. Nach der Flüchtlingsbusblockade vom Februar 2016 im Erzgebirgsort drohten Unbekannte den Dorfbewohnern: "Falls ihr noch einer einzigen geflüchteten Person Angst macht, wird das Konsequenzen für euch haben." Auch an der Kundgebung, die der Grünen-Landeschef Jürgen Kasek am 20. Januar in Clausnitz organisierte, sollen sich Radikale nach Einschätzung der Verfassungsschützer beteiligt haben. Die Aktivitäten der Szene hätten sich aber verringert, konstatiert der Bericht.