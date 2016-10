Brandstiftung: Feuer in Mehrfamilienhaus in Hainichen - Polizei nimmt 35-JÃ¤hrigen fest

Brandstiftung: Feuer in Mehrfamilienhaus in Hainichen - Polizei nimmt 35-Jährigen fest

erschienen am 10.10.2016



Hainichen. Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hainichen hat die Polizei am Montagmorgen einen 35-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, wird gegen ihn wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt.

Das Feuer war den Angaben zufolge im Bad einer Wohnung an die Straße Ottendorfer Hang ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Den entstandenen Schaden in der betroffenen Wohnung wird auf ungefähr 1000 Euro geschätzt. Brandursachenermittler der Kriminalpolizei werden im Laufe des Tages zum Einsatz kommen. (fp)