Brandstiftung: Flammen in der Badewanne

erschienen am 10.10.2016



Hainichen. In einer Wohnung am Ottendorfer Hang in Hainichen loderte in der Nacht das Feuer. In dem Fall scheint vieles rätselhaft, so auch die Rolle des Bewohners, den die Polizei in Gewahrsam genommen hat.

Im Wohnblock mit der Nummer 30 am Ottendorfer Hang war am Montag in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Sämtliche Bewohner wurden aus dem Schlaf gerissen. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Von einem 35-Jährigen erhofft sich die Polizei Antworten.

Der Alarm ging gegen 5.15 Uhr ein. Die Feuerwehr rückte mit 16 Kameraden und drei Fahrzeugen an. Wie Hainichens Wehrleiter Sandro Weiß berichtete, war das Feuer in der Wanne im Bad in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. "Wir haben die Wohnung mit Atemschutzmasken betreten, da es heftig gequalmt hat", so Weiß. Das Feuer in der Wanne sei bereits erloschen gewesen. Die Feuerwehr hätte sichergestellt, dass es sich nicht wieder entzündet und den Flur der Wohnung belüftet. Gleichzeitig hätten die Kameraden sämtliche Mieter des Hauses wach geklingelt, um zu überprüfen, ob es allen gut geht. "Denn durch die Schächte in solchen Mehrfamilienhäusern kann der Rauch in andere Wohnungen ziehen. Das haben wir kontrolliert", sagte Weiß. Außer in der Erdgeschosswohnung habe man aber nirgends Rauch feststellen können.

Was in der Badewanne gebrannt hat und warum es zu dem Feuer kam, ist offen. Laut Polizei wurde der 35-jähriger Bewohner der Wohnung vorläufig in Gewahrsam genommen. Gestern haben Brandursachenermittler die Arbeit aufgenommen. Ermittelt wird wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Seit 2015 brennt es in Hainichen alle paar Wochen. 16 Brände wurden bislang gelegt. Zuletzt brannte es in der Nacht zu Freitag in einem Hof an der Mittweidaer Straße. Dort war ein Kaninchenstall angezündet worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass in Hainichen ein Serienbrandstifter sein Unwesen treibt. Ob es einen Zusammenhang zwischen der Brandserie und dem Brand in der Wohnung am Ottendorfer Hang gibt, ist derzeit völlig offen. (fpe)