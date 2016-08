BrÃ¼ckenbau in Eulendorf mit VerspÃ¤tung gestartet

Brückenbau in Eulendorf mit Verspätung gestartet

erschienen am 22.08.2016



Hainichen. Mit zweiwöchiger Verspätung hat am Montag der Brückenbau an der Kreisstraße am Hainichener Ortseingang Eulendorf begonnen. Bis Mitte November ist die Straße voll gesperrt. "Hier musste der Baubetrieb länger als geplant auf ein großes Bauteil, welches Kernstück der Baumaßnahme ist, warten" erklärte Hainichens Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD). Daher sei die Sperrung, die bereits in der ersten Augusthälfte hätte beginnen können, um zwei Wochen vorgeschoben worden. (ug)