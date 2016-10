Bundestag - Kreis-SPD stellt Raatz zur Wahl auf

erschienen am 01.11.2016



Freiberg. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Simone Raatz (Foto) ist auf der Kreiswahlkonferenz ihrer Partei am Sonntag als Kandidatin des Wahlkreises 161 für die im kommenden Jahr stattfindende Bundestagswahl nominiert worden. Die Freibergerin erhielt von 26 abgegebenen Stimmen 25 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung, was einer Zustimmung von 96,1 Prozent entspricht. Etwa 50 Sozialdemokraten waren zu der Wahlkonferenz im Freiberger "Brauhof" erwartet worden; lediglich die Hälfte davon erschien. Die unter den SPD-Mitgliedern beliebte Politikerin hatte keinen Gegenkandidaten. Raatz gehört seit 2013 dem Bundestag an und ist dort im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung tätig. Der nächste Schritt auf dem Weg zu einem eventuellen Wiedereinzug in den Bundestag ist die Landeswahlkonferenz der SPD am 11. März 2017, bei der über die Landeswahlliste abgestimmt wird. (wjo)