Bundeswehr: Soldaten aus Frankenberg wieder im Auslandseinsatz

erschienen am 19.01.2017



Frankenberg. 2017 wird für die etwa 5000 Soldaten der Panzergrenadierbrigade 37 "Freistaat Sachsen" wieder ein Jahr der Auslandseinsätze. Wie Presseoffizier Johannes Büschleb ankündigt, sind etwa 100 Soldaten der Panzergrenadierbrigade 37 "Freistaat Sachsen" mit ihrem Brigadestab in Frankenberg zurzeit im Auslandseinsatz. Weitere Vorbereitungen haben begonnen. Dies betreffe etwa ein Drittel der Brigade, die an sechs Standorten in Sachsen und Thüringen sowie im Stab in der Wettiner-Kaserne Frankenberg stationiert ist. Haupteinsatzgebiet sei Afghanistan, aber auch Einsätze im Kosovo, im Irak, im Sudan und in Mali seien geplant.

Doch auch anderweitig kämen auf die Brigade in diesem Jahr umfangreiche Aufgaben zu. So sei im zweiten Halbjahr eine große Übung im Norden Litauens geplant, an der vor allem Marienberger Soldaten teilnehmen und gemeinsam mit internationalen Streitkräften das Zusammenspiel bei Einsätzen üben. Bereits Ende März/Anfang April finde die Brigadestabsübung "Stolzer Wettiner" in der Rhön statt. "Dort werden Stabsabläufe computerbasiert geübt", so Hauptmann Büschleb. Im Veranstaltungskalender der Brigade stehen weiterhin die Teilnahme am "Girls Day", der am 27. April stattfindet, der Tag der Hilfe am 13. Mai in Klingenthal und das Großereignis 2017 - der Tag der Bundeswehr am 10. Juni in Weißenfels. Im vorigen Jahr war die Frankenberger Bundeswehr-Kaserne Austragungsort dieser deutschlandweiten Veranstaltung. (ule)