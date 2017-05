Burg Kriebstein: Ritterspektakel lockt Gäste aus Nah und Fern

Bereits am ersten Tag herrschte reges Treiben auf Burg Kriebstein - trotz Straßensperrungen

erschienen am 13.05.2017



Kriebstein. Beim diesjährigen mittelalterlichen Burgfest auf der Burg Kriebstein herrschte bereits am Samstagvormittag Andrang. Zu den ersten Veranstaltungen des zweitägigen Ritterspektakels waren Familien aus der Umgebung, aber auch aus größerer Entfernung angereist.

"Bei uns in Cottbus regnet es, deswegen sind wir spontan die knapp zwei Stunden hierhergekommen", sagte Besucher Oliver Towara. Vor allem für die kleinen Gäste sei das Ritterspektakel auf der Burg jedes Jahr aufs Neues ein Erlebnis: "Unsere Enkel freuen sich natürlich am meisten auf die Kämpfe der Ritter", meinte Sabine Dahl aus Glauchau. Die Anreise habe für sie, trotz der Baustelle und Straßensperrung an der Burg, kein Problem dargestellt: "Die Strecke hierher war gut ausgeschildert, nur den Shuttebus-Service hätte man ausschreiben können, davon weiß man sonst gar nichts", sagte die Besucherin des Ritterfestes.

Die spektakulären Schwertkämpfe der Ritter sind auch noch einmal am Sonntag zu bestaunen, ebenso treten erneut Gaukler und mittelalterliche Bands auf. Außerdem können die Besucher Schmieden und anderen Handwerkern über die Schulter blicken und an Rundgängen durch die Burg Kriebstein teilnehmen.

Das Spektakel beginnt am Sonntag 11 Uhr. (denh)