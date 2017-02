Burg Kriebstein setzt auf Spiele-Tablets für Kinder

erschienen am 15.02.2017



Kriebstein. Mit einer besonderen Attraktion will die Burg Kriebstein nun vor allem auch jüngere Besucher anlocken. Wie Burg-Sprecherin Susanne Tiesler mitteilt, bereichern Tablets die Dauerausstellung im Museum der Burg und laden zum Spielen ein. Seit Dienstag, und somit passend zu den Winterferien, können Kinder im Jagdzimmer an zwei Tablets interaktiv spielen. "Ein Spiel ermöglicht es, Burgherr und Burgfräulein individuell einzukleiden. Danach können Feinde der Burg abgewehrt werden", so die Sprecherin. Zudem könne die Burg aus einzelnen Gebäudeteilen digital nachgebaut werden. "Die Spiele richten sich derzeit vor allem an Kindergartenkinder und Kinder im Grundschulalter", erklärt Susanne Tiesler. (ule)

Das Museum auf Burg Kriebstein hat derzeit dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet.