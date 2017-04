CFC bietet in Mittweida Tor-Reigen

erschienen am 11.04.2017



Mittweida. Vor rund 200 Gästen im Stadion am Schwanenteich in Mittweida haben am Dienstagabend die jungen Fußballtalente des Chemnitzer FC das Spiel in der Future-League gegen die Mannschaft von Slovan Liberec aus Tschechien bereits in der ersten Halbzeit klar dominiert und am Ende mit 6:0 gewonnen. Vier weitere Tore fielen noch vor der Halbzeitpause. Vertreter des Sport- und Kulturbetriebes der Stadt bestätigten die Anzahl von 170 zahlenden Gästen, zudem verfolgten Mitglieder des SV Germania Mittweida die Begegnung. Dessen Präsident Harald Kaehs fand im Anschluss anerkennende Wort für das Spiel, bei dem dem Publikum "ansprechender Fußball" geboten worden sei. Die Future League ist ein Sprungbrett für den Fußballnachwuchs zwischen Junioren- und Männerbereich, in dem die jungen Fußballer Spielpraxis sammeln können.