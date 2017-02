Chefarztstelle in der LMK: Bewerber springt ab

Jugendpsychiatrie sucht weiter Nachfolger für freie Mediziner-Stellen

erschienen am 08.02.2017



Mittweida/Freiberg. Neuer Rückschlag für die Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) des Kreiskrankenhauses Mittweida (LMK). Die Hoffnung, die freieChefarztstelle kurzfristig zu besetzen, hat sich zerschlagen. Das bestätigte LMK-Geschäftsführer Florian Claus "Freie Presse", nachdem er es am Montagabend in der Aufsichtsratssitzung bekannt gegeben hatte.

Am 1. Dezember war die stationäre Betreuung bei der KJP in Mittweida eingestellt worden, weil die Versorgung wegen fehlender Ärzte nicht mehr gesichert war. Eine vollstationäre Betreuung mit 30 Betten gibt es seither ausschließlich am KJP-Standort an der Dresdner Straße in Chemnitz. In Mittweida betreibt die Abteilung der kreiseigenen Krankenhausgesellschaft LMK stattdessen eine Tagesklinik für bis zu elf Patienten. Unterdessen bemüht sich die LMK um neues Personal, vor allem an der Klinikspitze, wie Claus schilderte: "Wir haben schon sehr intensive Gespräche mit erfahrenen und geeigneten Kandidaten sowie eine sehr konkrete Verhandlung geführt." Und er fügte hinzu: Ein Kontrakt sei leider nicht zustande gekommen.

So laufe die Suche nach einem Chefarzt oder einer Chefärztin mit Hochdruck und höchster Prioritäten weiter. Claus spricht von einer Mammutaufgabe für alle Beteiligten: "Der zeitliche Druck ist enorm." Für weitere potenzielle Fachärzte, die ebenfalls fehlen, bezeichnet der 30-Jährige die Frage des Chefarztes als enorm wichtig. Wie Kreissprecher André Kaiser gestern sagte, sind unter anderem Stellen als Oberarzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie und Arzt in Weiterbildung ausgeschrieben.

Die Klinikgesellschaft halte an ihrem Ziel fest, wieder an beiden Standorten KJP-Patienten rund um die Uhr zu betreuen, versicherte Florian Claus mit Hinweis auf die Absichtserklärung von LMK und Städtischem Klinikum Chemnitz, dessen Ärzte weiterhin Nachtdienste an der Dresdner Straße übernehmen.Einen Termin für die Wiedereröffnung einer vollstationären Betreuung in Mittweida kann auch Landrat Matthias Damm (CDU) nach eigenen Worten noch nicht nennen, er sei optimistisch, fügte er gestern hinzu. Doch: "Die ärztliche Situation ist leider immer noch die große Hürde. Deutschlandweit werden diese Fachärzte gesucht." (grit)