Chemnitzer Modell nimmt Fahrt auf

Seit gestern fahren die neuen Bahnen bis zur Zentralhaltestelle in der Innenstadt durch. Der Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder ins Kino wird für viele Mittelsachsen damit bequemer.

Von Franziska Pester und Benjamin Lummer

erschienen am 11.10.2016



Hainichen/Mittweida. Mit Videokameras, Fotoapparaten und Handy ausgestattet, standen mehrere Zugliebhaber gestern Nachmittag am Hainichener Bahnhof. Sie warteten auf die Einfahrt der neuen Bahnen, mit denen die Hainichener und Frankenberger nun innerhalb von rund 30 Minuten ohne umzusteigen bis ins Chemnitzer Stadtzentrum fahren können. Das Nahverkehrsgroßprojekt Chemnitzer Modell, mit dem die Region enger an die Großstadt angebunden werden soll, ist gestern offiziell in Betrieb genommen worden.

"Für Hainichener, die in Chemnitz arbeiten, einkaufen möchten oder etwas in der Innenstadt zu erledigen haben, ist die neue Verbindung sehr gut. Auch den bevorstehenden Chemnitzer Weihnachtsmarkt können die Hainichener so bequem besuchen", sagte Jan Held, stellvertretender Bürgermeister von Hainichen. Schade fände er es allerdings, wenn die Hainichener jetzt nur noch in Chemnitz einkaufen würden. "Dann geht der Händlerschaft mit spezialisiertem Angebot in unserer Stadt Kundschaft verloren", so Held.

Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) hat das Projekt Chemnitzer Modell seit Jahren vorbereitet. 2009 begannen Umbauarbeiten am Straßenbahnnetz in Chemnitz und am Hauptbahnhof. Außerdem kaufte der VMS bei einem spanischen Hersteller acht sogenannte City-Link-Fahrzeuge für 42,8 Millionen Euro. Die Zweisystemfahrzeuge können sowohl auf Eisen- als auch auf Straßenbahnschienen fahren. Sie werden dabei entweder mit Diesel oder mit Strom angetrieben. Deswegen können sie im Umland- und im Stadtverkehr eingesetzt werden.

Zwischen Chemnitz und Mittweida sind die Bahnen des Chemnitzer Modells schon seit 4. April im Einsatz. Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber ist von den neuen Bahnen begeistert. "Der behindertengerechte Ein- und Ausstieg gefällt mir sehr gut", sagte er. Auch die Schnelligkeit der Fahrzeuge habe ihn beeindruckt. "Mittweida hat jetzt eine bedeutend bessere Anbindung an Chemnitz. Man sollte sich überlegen, ob sich das Auto noch lohnt, wenn man ins Konzert oder Kino geht", sagte er.

Zur Auftaktparty des VMS waren gestern Hunderte Schaulustige zum Roten Turm in Chemnitz gekommen und hatten auf die Einfahrt der ersten Bahn in die Innenstadt gewartet. Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barabara Ludwig sprach von einem "historischen Moment" - der etwas auf sich warten lassen habe. Denn eigentlich sollten die Fahrzeuge schon seit Monaten bis in die Innenstadt fahren. Die Verzögerung begründete der VMS mit Problemen unter anderem an Antriebsaggregaten und Kraftstoffanlage, für deren Behebung der Hersteller länger brauchte als geplant.

Die Verbindungen zwischen Mittweida, Hainichen und Burgstädt sollen nur der erste Schritt für eine bessere Vernetzung der Stadt mit Orten im Umkreis sein. Denn insgesamt sind fünf Stufen vorgesehen. Stufe zwei sieht die Anbindung des Bahnverkehrs aus Thalheim vor. Stufe 3 zielt auf den Südosten von Chemnitz. Züge aus Olbernhau und Annaberg-Buchholz sollen gemeinsam mit denen aus Hainichen über Niederwiesa in das Chemnitzer Zentrum geleitet werden. Die vierte Etappe soll Limbach-Oberfrohna an Chemnitz anschließen. Für Stufe 5 soll die bestehende Strecke nach Stollberg soll bis Oelsnitz erweitert werden.