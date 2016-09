China-Staatskonzern startet Europa-Offensive in Hainichen

Nach der Übernahme des Automobilzulieferers Metalsa in der Gellertstadt durch Sumec verfolgt die Volksrepublik nun weltweite Expansionspläne. Der in ISH umbenannte Standort in Mittelsachsen soll auch profitieren.

Von Uwe Lemke

erschienen am 14.09.2016



Hainichen. Werkleiter Alexander Thalheim kam, als er noch Hainichener Metalsa-Chef war, bis vor kurzem noch mit einer in Deutsch verfassten Visitenkarte aus. Auf der neuen sind Name und Funktion nun auch in chinesischen Schriftzeichen zu lesen. Nach mehreren Eigentümerwechseln - zuletzt hatten Mexikaner das Sagen - ist seit Mitte Mai der Hainichener Scharniere- und Gelenkteilehersteller in chinesischer Hand.

Neu ist nicht nur, dass aus Metalsa nun Innomotive Systems Hainichen (ISH) geworden ist. Ein Novum ist auch, dass Dr. Bing Sun - ein quirliger, mit fließendem Deutsch und betriebswirtschaftlichem Faktenwissen ausgestatteter Firmenlenker aus China - für den Großteil des Jahres den Arbeitsplatz fernab seiner in Shanghai lebenden Familie nach Hainichen verlagert hat. Der 56-Jährige, der, wie er einräumt, nicht zu den passionierten Schlipsträgern gehört, sondern eher die legere Anzugsordnung bevorzugt, hat als neuer Geschäftsführer von ISH Großes vor mit dem Standort Hainichen. 362 festangestellte Mitarbeiter und 60 Leiharbeiter sind aktuell dort tätig. Das Stammpersonal werde sich auf Veränderungen einstellen müssen. Daraus macht Bing Sun keinen Hehl.

Das Hainichener Produktionsprofil passe gut ins Portfolio der Chinesen. Deshalb habe man sich entschieden, das Unternehmen zu kaufen und erstmals auch in Europa zu expandieren, so Bing Sun.

Werkleiter Alexander Thalheim kann auch mit einer vorzeigbaren Umsatz-Bilanz aufwarten. Erwirtschaftete der Hainichener Betrieb 2014 noch 90 Millionen, so waren es 2015 bereits 101 Millionen Euro Umsatz. "Und dieses Jahr wollen wir 110 Millionen Euro erreichen", gibt Thalheim als Ziel aus.

Für Bing Sun ist dies zwar eine gute Grundlage. Und positiv nimmt er zur Kenntnis, dass in den vergangenen drei Jahren 47 Millionen Euro an Investitionskosten in den Standort geflossen sind. Handlungsbedarf, um Kosten zu minimieren, und dafür zu sorgen, dass in Hainichen noch erfolgreicher Geld verdient wird, sieht er dennoch. "Wir wollen künftig die Stanzarbeiten nach China verlagern. Dort sind die Lohnkosten geringer. Dafür wollen wir das Verzinken der Teile hier in Deutschland konzentrieren. Das wiederum ist in China sehr teuer", sagt Bing Sun. Das Verschiffen der Teile dauere sechs, der Transport per Bahn etwa drei Wochen. Montiert werde weiterhin in Hainichen. 90 Prozent der Gesamtfertigung sind Scharniere und Türfeststeller. Geliefert werde zu 60 Prozent an Mercedes, zu 19Prozent an Audi und 10 Prozent an BMW.

"Wir wollen noch stärker in automatisierte Prozesse investieren", hat Bing Sun als mittelfristige Strategie ausgegeben. Und dringenden Handlungsbedarf sieht er, auch in die Mitarbeiter zu investieren. Denn die sollen geschult werden und die Möglichkeit erhalten, auf der Karriereleiter nach oben zu klettern. Gebraucht würden noch mehr "Qualitätsleute", wie er sie nennt. Dazu werde das Entwicklungsteam weiter ausgebaut. Und er wolle noch mehr Hainichener auch zu den Lieferanten schicken. Persönliche Kontakte seien wichtig. Dazu müssten aber viele Beschäftigte im Hainichener Betrieb auch Englisch lernen, fordert der Chef aus China.

Geplant sei, nicht nur die Mitarbeiterzahl zu erhöhen, sondern in Nanjing, rund 250 Kilometer nordwestlich von Shanghai - am Hauptsitz von Sumec - eine Außenstelle von ISH Hainichen zu errichten. "Dazu ist ein ständiger Austausch zwischen Nanjing und Hainichen vorgesehen, so der Geschäftsführer. "Für beide Seiten - Deutschland und China gleichermaßen - soll sich diese erste Übernahme von Sumec in Europa auszahlen."

Die Hainichener Belegschaft steht den neuerlichen Veränderungen der Firmenstruktur aufgeschlossen gegenüber. "Es wird weiterhin nach Tarif bezahlt, die Kollegen bekommen pünktlich ihr Geld. Daran hat sich nichts geändert", sagt die stellvertretende Betriebsratschefin Sandra Sass. Was mal kommt, wisse man nicht. "Wir werden sehen."

Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD), der, wie er zugibt, manch bisherigen Wechsel mit etwas Sorge verfolgt habe, sagt heute: "Ich bin sehr beeindruckt." In Hainichen gebe es günstigen Wohnraum, ein modernes Schulzentrum und vieles mehr. "Wirtschaftsförderung ist für mich das Allerwichtigste. Was wir als Stadt tun können, um diesen Standort zu stärken, werden wir tun", hat er versprochen. Die neuen Wirtschaftskapitäne aus dem Reich der Mitte haben sein Angebot dankend angenommen.