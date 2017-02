DRK-Kreisverband baut seinen zentralen Standort weiter aus

Einige Bereiche der Hilfsorganisation haben das neue Funktionsgebäude in Hainichen bereits bezogen. Eine ehemalige Turnhalle dient als Lager für den Katastrophenschutz. In Planung sind Parkplätze für E-Autos.

Von Uwe Lemke

erschienen am 21.02.2017



Hainichen. Der inzwischen mehr als 600 Mitarbeiter zählende DRK-Kreisverband Döbeln-Hainichen investiert weiter in seine Infrastruktur. Das rund 700.000 Euro teure Multifunktionsgebäude, das als moderner Anbau an das bisherige Bürogebäude an der Hainichener Feldstraße entstand, ist fast fertiggestellt. "Die Kleiderkammer zieht im Sommer ins Erdgeschoss. Insgesamt werden dann 65 Beschäftigte am neuen Standort arbeiten", erklärt Vorstandsvorsitzender Jörg Hirschel.

Die Verwaltung sei bereits komplett vom Nachbargebäude, das in den 1960er-Jahren erbaut worden war, in den Neubau umgezogen. Ende Februar werde dann das Service-Center in den Neubau ziehen. Auch die etwa 30 Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes ziehen von der Ziegelstraße an die Feldstraße um. Die Räume an der Ziegelstraße sollen laut Hirschel ab 2018 zum betreuten Wohnen umgebaut werden. Geplant sind drei Wohnungen, in zwei davon könnten auch Ehepaare ziehen.

Das bestehende Altgebäude an der Feldstraße werde auch weiterhin genutzt. Nach dem Umzug wolle das DRK aber erst einmal den Sanitärbereich modernisieren lassen.

Der zentrale Standort des Kreisverbandes nimmt somit weiter Kontur an. Die 2014 von der Stadt Hainichen erworbene Turnhalle wurde von 2015 bis Sommer 2016 zur Lagerhalle umgebaut. Darin untergebracht sind jetzt eine Notküche und weitere Ausrüstungsgegenstände, die die Rotkreuzler im Katastrophenfall für Hilfeleistungen benötigen. Auch im Außenbereich sind Neuerungen geplant, die in verschiedenen Bauabschnitten umgesetzt werden. Für verschiedene Lehrgänge, die im Freien stattfinden können, soll im Außenbereich ein "grünes Klassenzimmer" entstehen. Dafür ist der Bau eines Pavillons geplant. Auch einige neu entstandene Parkplätze seien bereits vorbereitet worden, damit dort künftig Elektroautos, die für den ambulanten Pflegedienst gedacht sind, betankt werden können. Denn Ziel des Kreisverbandes sei, auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Laut Hirschel könnten die Autos sofort gekauft werden. "Da sie aber zurzeit in der Anschaffung noch sehr teuer sind, wollen wir noch etwas warten", so Hirschel.

"Bei allen Planungen stellen wir vieles immer wieder in Frage und prüfen, ob es noch zeitgemäß ist", sagt Vorstand Rolf Linke. Und so sei auch das Service-System, das neben der Kommunikation auch den gesamten kaufmännischen Bereich beinhaltet, auf den Prüfstand gekommen. "Das Ergebnis war: Wir haben mittlerweile alles zentralisiert, den gesamten Ablauf vom Rechnungseingang bis zur Bearbeitung optimiert", so Linke. Immerhin habe das DRK mittlerweile eine vierstellige Zahl an Rechnungseingängen pro Monat zu bearbeiten.

Der DRK-Kreisverband als einer der größten Sozialverbände der Region betreibt unter anderem fünf Sozialstationen, drei Pflegeheime, fünf Kitas sowie zwei Rettungsdienste mit mehreren Rettungswachen.