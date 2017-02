DRK-Kreisverband erhöht die Gehälter

erschienen am 17.02.2017



Hainichen. Der DRK-Kreisverband Döbeln-Hainichen erhöht die Gehälter. Wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte, sollen Mitarbeiter des Rettungsdienstes und Erzieherinnen innerhalb der kommenden fünf Jahre bis zu 25 Prozent mehr Geld erhalten. Darauf habe man sich in den Tarifverhandlungen geeinigt.

In den Pflegeeinrichtungen des DRK steigen die Einkommen den Angaben zufolge ab dem nächsten Jahr jährlich um drei Prozent. Außerdem wurden laut Verdi kürzere Arbeitszeiten, eine höhere Rufbereitschaftsvergütung und mehr Zusatzurlaub vereinbart. (fp)