Dachstuhl in Frankenberg in Flammen - Offenbar Brandstiftung

erschienen am 08.11.2016



Frankenberg. Der Dachstuhl des leerstehenden Mehrfamilienhauses Sachsenstraße 28 in Frankenberg ist am Dienstagabend in Flammen aufgegangen. Gegen 20.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, die nach Augenzeugenberichten mit schätzungsweise bis zu 60 Einsatzkräften vor Ort war. Auch ein Fahrzeug der Oberlichtenauer Wehr wurde zu dem Einsatz herbeigerufen.

Nach Angaben der Polizei und der Rettungsleitstelle des Landkreises gab es keine Verletzen. Bewohner eines angrenzenden Hauses verließen ihre

Wohnungen unverletzt. Nach etwa zweieinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte das Feuer weitgehend löschen, sie waren aber auch danach noch im Einsatz, um den Brandort zu sichern und Glutnester zu löschen. Die Sachsenstraße war während des Einsatzes voll gesperrt.