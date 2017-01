Der Eltern Recht ist der Schulen Sorge

Der Freistaat entscheidet nicht mehr mit einer Bildungsempfehlung über Gymnasium oder Oberschule. Die Schulen in der Region sehen das mit gemischten Gefühlen.

Von Ute George

erschienen am 05.01.2017



Mittweida. Den Richterentscheid, wonach Eltern das letzte Wort über den Bildungsweg ihrer Kinder eingeräumt wird, nimmt Gerd Becker, Leiter des Mittweidaer Gymnasiums, gelassen. "Warum nicht?", sagt er zur Neuregelung der Bildungsempfehlung. Bisher war diese von den Grundschulen abgegebene Empfehlung für Eltern bindend. Das sächsische Oberverwaltungsgericht hat das als verfassungswidrig erklärt.

Becker sieht dabei einen anderen Knackpunkt: "Das Ansehen unserer Oberschulen ist nicht so gut wie das der Realschulen in den alten Bundesländern." Der Schulleiter rechnet deshalb mit einem verstärkten Zulauf an die Gymnasien. Ob seine Einrichtung dadurch an ihre Kapazitätsgrenze kommt, könne er noch nicht sagen, aber: "Die Schülerzahlen steigen in den nächsten Jahren, wenn das noch dazu kommt, könnte es schon passieren."

Der amtierende Schulleiter des Frankenberger Gymnasiums Jochen Lange hingegen glaubt nicht, dass die Entscheidung wesentliche Auswirkungen hat. Den Richterspruch hält er dennoch nicht für gut. "Die Eltern können ihre Kinder oft nicht so gut einschätzen wie die Schule", begründet er. "Wenn die Eltern rechtzeitig merken, dass das Gymnasium der falsche Weg war und die Kinder in der 5. oder 6. Klasse an die Oberschule wechseln, ist das noch okay", sagt Lange. Aus seiner Erfahrung wisse er, dass, wenn Eltern aus falschem Ehrgeiz zu lange warten, der Sprössling aufgrund von ständigen Misserfolgen die Lust am Lernen ganz verliert. "Dann wird er sich auch an der Oberschule nicht mehr befleißigen. Das haben wir alles schon erlebt", berichtet Lange.

Ähnliches befürchtet Corinna Weinhold, Leiterin der Hainichener Friedrich-Gottlob-Keller-Oberschule. Druck, den Eltern auf ihre Kinder ausüben, nur damit sie aufs Gymnasium gehen, "ist nicht gut für die Psyche", sagt sie. Sie sieht jetzt vor allem die Grundschulen verstärkt in der Verantwortung. Mehr denn je sei eine verantwortungsbewusste Beratung der Eltern gefragt.

Weniger Sorgen bereiten ihr die Schülerzahlen, die durch diese Entscheidung der Einrichtung eventuell künftig verloren gehen. Schon jetzt seien die fünften Klassen voll besetzt. "Mit acht Schülern weniger würden wir den Klassenteiler immer noch erreichen", erklärt sie.

Auch Gerdi Anders, Leiterin der Frankenberger Erich-Viehweg-Oberschule, hat kaum Bedenken wegen eventuell zurückgehender Schülerzahlen. Doch sie warnt ebenfalls vor zu hohen Erwartungen der Eltern. "Letztendlich ist es ihre Entscheidung, was sie ihren Kindern zumuten, aber es gibt auch glückliche Menschen ohne Abitur", sagt sie. Ihrer Meinung nach können sich die Eltern auf die Beurteilung der Schule verlassen. Zudem gebe es die Bildungswege über Fachoberschule oder Berufliches Gymnasium. "Ein Drittel unserer Zehntklässler geht solch einen Weg", so Gerdi Anders.