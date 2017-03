Der richtige Dreh gegen Lehrermangel

Die Frankenberger Gymnasiasten gehen einen ungewöhnlichen Weg, um etwas gegen den Personalnotstand zu tun. Sie produzieren Werbefilme, die im Internet laufen sollen.

Von Ute George

erschienen am 03.03.2017



Frankenberg. Fünf Lehrer werden gleichzeitig Ende des Schuljahres aus dem Frankenberger Gymnasium ausscheiden. Schon jetzt gebe es Probleme im naturwissenschaftlichen Bereich, sagt der Schulleiter Ingo Pezold. Vor allem für den Fachbereich Biologie/Chemie fehle ein Lehrer. Noch schaffen es die Pädagogen, den Unterricht abzudecken, sagt Sabine Dunkel, Fachlehrerin für Deutsch und Geschichte. Perspektivisch könnte es aber eng werden.

Sabine Dunkel geht mit ihrer Klasse, der 9a, deshalb jetzt einen ungewöhnlichen Weg, um neue Lehrer zu werben und auf die Schule aufmerksam zu machen: Das Frankenberger Gymnasium ist bisher die einzige Bildungseinrichtung in Mittelsachsen, die mit Unterstützung des Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanals (SAEK), einer Initiative der Sächsischen Landesmedienanstalt, Werbefilme dreht.

Bereits am Mittwoch hieß es für die 27 Neuntklässler deshalb "Und Action!". Mit Kameras und jeder Menge kreativer Ideen zogen sie durchs Schulhaus und die Stadt, um Videosequenzen einzuspielen. Gestern wurden daraus Kurzfilme mit einer maximalen Lange von einer Minute geschnitten, heute zum Tag der offenen Tür sollen die Ergebnisse den Gästen vorgestellt und später bei Instagram, Youtube und Facebook zu sehen sein. "Story- und Drehbuch haben die Gruppen im Vorfeld zu Hause erarbeitet", berichtet Sabine Dunkel. Unter dem großen Thema "Wir sind MLG", wobei MLG für Martin-Luther-Gymnasium steht, entstehen fünf Kurzfilme. Die Jugendlichen nahmen bekannte TV-Serien als Vorbild. So war die 15-jährige Mia Pfeifer am Dreh von "Frankenberg sucht Lehrer", angelehnt an die Doku-Soap "Bauer sucht Frau", beteiligt. "Wir haben eine Moderatorin und drei Lehrer gespielt", berichtet sie. Die Lehrer sind die Kandidaten, die sich mit einem Augenzwinkern vorstellen und so witzige Namen haben, wie Herr Donald, der dichtende Deutschlehrer.

Bei "Frankenberg Tag & Nacht" ("Berlin Tag & Nacht") führte Carolin Exler die Kamera. "Wir haben uns an den Film ,Fack ju Göhte' gehalten. Danger und Chantal stellen die Stadt Frankenberg vor", erzählt die 15-Jährige. Einfach sei der Dreh nicht gewesen. "Am schwierigsten war, die Kamera immer ruhig zu halten", sagt Carolin Exler.

Sichtlich Spaß hatte auch Kirsten Göthel, die nicht nur als Kamerafrau, sondern auch als Schauspielerin fungierte. Bei der "Mannequin-Challenge" wurde die Situation eingefroren, was passiert, wenn kein Lehrer in der Klasse oder kein Aufsichtspersonal auf dem Schulhof ist. "Mit diesem dargestellten Chaos wollen wir zeigen, dass die Schule dringend Lehrer braucht", sagt sie. Die Projekttage haben ihr sehr gut gefallen. "Es hat Spaß gemacht, und wir haben auch noch etwas für die Schule getan", erklärt sie.

Jeder Kurzfilm wird laut Sabine Dunkel je eine Woche lang in den sozialen Netzwerken Instagram, Youtube und Facebook laufen. "Wir zählen dann, wie viele Likes jeder einzelne Beitrag bekommt", so die Lehrerin. Die Klasse, die den Beitrag mit den meisten "Gefällt mir"-Klicks produziert hat, soll ausgezeichnet werden. Dunkel geht davon aus, dass sich noch andere Klassen im Gymnasium am Projekt beteiligen.

"Wir legen für die Kurzfilme neue Profile an und hoffen auf den Schneeball-Effekt", sagt Tim Reuhauf, Referendar am Frankenberger Gymnasium. So sollten die Filme auch ihre Zielgruppe erreichen. Reuhauf kümmert sich auch um den Schnitt der Videos. "Wenn ein Video 200 Klicks hat und es auch so oft geteilt wird, erreicht es viele Leute, vor allem junge und auch junge Lehrer."

Doch ist das der richtige Weg? Lutz Steinert, Sprecher der Bildungsagentur Chemnitz, findet die Idee gut. Zwar habe die Bildungsagentur im Februar 200 Lehrer für Mittelsachsen einstellen können, doch die Gesamtsituation sei nach wie vor angespannt. Konkrete Zahlen nennt er nicht. Aber die Personaldecke sei so dünn, dass es bei längerfristigem Ausfall, Fortbildungen oder Klassenfahrten für die Einrichtungen schwierig sei, darauf zu reagieren. Es fehle an Unterrichtsvertretungen.

Wann die Filme bei Instagram, Youtube und Facebook hochgeladen werden, steht noch nicht fest. Wer sie sehen möchte, hat heute beim Tag der offenen Tür die Möglichkeit. Von 16 bis 19 Uhr werden sie von einem Team im Zimmer 11.01 gezeigt.