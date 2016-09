Deutschlands beste Tanzgruppen gehen in Frankenberg auf das Parkett

Am Wochenende wird im Sportzentrum die DTB-Meisterschaft im Dance ausgetragen. Die Gastgeber sind in zwei Altersklassen dabei.

erschienen am 16.09.2016



Frankenberg. Julia Friedrich läuft mit einer Grünpflanze über das Parkett der Dreifeldhalle des Frankenberger Sportzentrums. Anne Meisel glättet mit einem Bügeleisen die weißen Tischtücher für die Jury. Um die beiden jungen Damen herum wuselten am Freitag und Donnerstag noch gut 20 andere Leute, denn am Samstag und Sonntag findet in der Zschopaustadt schließlich eine Deutsche Meisterschaft statt. Der SV Turbine Frankenberg ist zum ersten Mal Gastgeber für den Deutschlandcup DTB-Dance, die Meisterschaft, die Tanz und Akrobatik nach den Regularien des Deutschen Turn- und Sportbundes (DTB) verbindet. 36 Gruppen aus fast allen Bundesländern - Thüringen ist dieses Mal nicht dabei - treten dabei in drei Altersklassen an. "Das sind etwa 360 Tänzerinnen", erklärt Martina Funke, die beim SV Turbine die Tanzgruppe der Dancing Sox gegründet hat und bis heute trainiert.

Die Sox sind bei den Erwachsenen mehrfacher Landesmeister. Im Vorjahr gelang mit dem vierten Platz bei den Deutschen Meisterschaften der größte Erfolg. Die vor einigen Jahren neu gegründeten Junioren (Spitzname Söckchen) sind inzwischen auch national vorn dabei. Sie kamen im Jahr 2015 schon auf den fünften Platz. Mit Heimvorteil sollen am Wochenende diese Resultate bestätigt oder gar verbessert werden. Dafür wurden beide Küren, die im Frühjahr zur Sachsenmeisterschaft Premiere hatten, nochmals komplett umgebaut.

Ihren ersten Auftritt haben die Junioren am Samstag gegen 10.15 Uhr, die "Großen" werden etwa 11 Uhr auf das Parkett gehen. Die besten vier Gruppen jeder Altersklasse ziehen direkt in das Finale, das am Sonntag ausgetragen wird, ein. Für die Teams der Plätze fünf bis zwölf geht es am Samstagnachmittag in die Zwischenrunde, in der vier weitere Finalteilnehmer ermittelt werden. Auch das Publikum darf am Samstagabend vor der Siegerehrung mittanzen.

Bis zu 800 Leute finden nun in der Halle Platz, denn es wurden Zusatztribünen aufgebaut. Zwei Tage hatten die Frankenberger Tänzerinnen, deren Eltern und Verwandte beim Aufbau mit angepackt. Ein Großteil der Gäste übernachtet nun in den Klassenzimmern der gegenüberliegenden Grundschule im Bildungszentrum. "Das sind reichlich 260 Tänzerinnen", erzählt Martina Funke. "Zehn Gruppen haben sich in Hotels in Frankenberg und Umgebung einquartiert." Seit Freitagabend ist deshalb auch schon die Max-Kästner-Straße zwischen Badstraße und Bahnübergang gesperrt. Die Anfahrt zum Parkplatz ist über die Amalienstraße möglich. (fa)

Service: Deutschlandcup DTB-Dance in Frankenberg im Sportzentrum Max-Kästner-Straße 16. Samstag von 9 bis etwa 18 Uhr, Sonntag 9 bis 13 Uhr. Eintritt: 6, ermäßigt 3 Euro.