Döbeln: 93-Jährige wehrt sich gegen Räuber - Tatverdächtiger gestellt

erschienen am 15.12.2016



Döbeln. Eine 93-Jährige hat sich am Donnerstag gegen 14 Uhr in Döbeln gegen einen Raubversuch entschieden gewehrt. Laut Polizei soll ein 37-Jähriger in einem Geldinstitut an der Ritterstraße versucht haben, der Frau die Tasche zu entreißen. Außerdem soll er nach ihr getreten haben. Die Seniorin hielt an ihrer Tasche fest, stürzte und verletzte sich. Der mutmaßliche Täter wurde durch Zeugen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten.

Der Mann befindet sich zurzeit in einer Polizeidienststelle. Er wurde positiv auf Drogen getestet. Offenbar versuchte der 37-Jährige kurz zuvor einer anderen Frau im Geldinstitut die Tasche zu entreißen, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen dauern an. (fp)