DÃ¶beln: Unbekannte zÃ¼nden Blitzer an der B169 an

Döbeln: Unbekannte zünden Blitzer an der B169 an

erschienen am 19.09.2016



Döbeln. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen fest installierten Blitzer an der Bundesstraße 169 in Döbeln in Brand gesetzt. Laut Polizei entzündeten die Täter offenbar einen Reifen am Fuß des Gerätes. Die Flammen griffen dann auf den Blitzer über.

Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Döbeln. 03431 659-0. (fp)