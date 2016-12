Eile mit Weile

In loser Folge lässt die "Freie Presse" die Zeit seit Januar Revue passieren. Heute: Wie die Geschichte weiterging...

Von Thomas Reibetanz und Jan Leißner

erschienen am 16.12.2016



Kriebstein. Manche Themen in der Tageszeitung finden mit einer Veröffentlichung längst keinen Abschluss. Ein Ergebnis wird nicht selten erst nach Wochen oder Monaten vermeldet. Bei folgenden Beispielen ist die "Freie Presse" an den Themen drangeblieben, hat die Geschichte quasi immer weiter fortgeschrieben: Tempo 30 vor Grundschule: Eine Nachricht, die aufhorchen ließ: Laut Beschluss des Bundeskabinetts sollte die Straßenverkehrsordnung derart geändert werden, dass Tempo-30-Zonen vor Kitas und Schulen leichter eingerichtet werden können. Doch so leicht ließen sich die Autofahrer nicht ausbremsen, wie das Beispiel von Grundschule und Kita in Grünlichtenberg zeigte. Dort wurde der Wunsch von Eltern und Gemeinde nach einem Tempo-30- Limit mit Verweis auf die Straßenverkehrsordnung als "nicht genehmigungsfähig" abgelehnt. Im Oktober signalisierte die Verkehrsbehörde des Kreises, dass man dem Wunsch doch entgegen kommen wolle. Vor wenigen Tagen wurde das Schild mit Tempo-30-Begrenzung am Ortseingang aufgestellt. Nur die Begründung überrascht: Das Tempolimit soll nicht die Kinder vor dem Autoverkehr schützen, sondern die Autofahrer, die an einer schlecht einsehbaren Kreuzung nahe der Schule auf die Kreisstraße einbiegen, bestätigte Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler.

Schloss im Dornröschenschlaf: Das Wechselburger Schloss ist ein Dauerbrenner-Thema. Seit 2004 steht der Barockbau leer. Bisher scheiterten alle Bemühungen, die Immobilie im Besitz des Landkreises zu verkaufen oder mit einer neuen Nutzung zu beleben. Zuletzt wurde das Ensemble auf der Münchner Immobilienmesse Expo Real angepriesen - zum symbolischen Preis von einem Euro. Doch Interessenten haben sich bis heute nicht gemeldet. Das Fazit zog jetzt Werner Sieber. Der ehemalige Schlösser-Geschäftsführer engagiert sich ehrenamtlich für die Vermarktung der Immobilie. Er hat kaum noch Hoffnung: "Es herrscht Schweigen im Walde. Der Landkreis als Besitzer hat auch keine Ideen." Im Januar soll es weitere Gespräche mit Interessenten geben.

Die Straße um die Stadt: Seit Jahren liegen Pläne für eine Umgehung der B 173 um Oederan in den Schubladen, seit Jahren wurde sie im Bundesverkehrswegeplan als nicht dringend erforderlich angesehen. Um Anfang 2016 plötzlich in eine dringendere Kategorie hoch- und gleich wieder herabgestuft zu werden. Für eine Kehrtwende sorgte eine Unterschriftensammlung der Trassenbefürworter. Später verabschiedete der Stadtrat einen Beschluss, mit dem das Sächsische Verkehrsministerium zum Bau der Trasse aufgefordert wurde. Doch es half nichts: Die Straße wird weiter so eingestuft, dass sie bis 2030 geplant werden kann, aber nicht gebaut werden muss.

Die Brücke über die Straße: Trockenen Fußes vom Einkaufstempel in der Fußgängerzone hinüber zum Parkhaus am Rand der Freiberger Altstadt: eine überdachte Brücke muss her. So der Traum des Modehauses AWG. Und sie wurde im Februar tatsächlich gebaut. Benutzt hat sie bisher aber niemand. "Weil das Bauamt erst die Genehmigung erteilen muss", heißt es von AWG. Das Amt: "Eine Abnahme der Brücke durch die Bauaufsicht fand Ende November 2016 statt." Da war die Anlage jedoch noch nicht fertig gebaut. Zudem würden Prüfberichte für Standsicherheit und Brandschutz noch nicht vorliegen. Sobald alle Arbeiten abgeschlossen sind und die Berichte vorliegen, könne die Brücke genutzt werden.