Ein neuer Platz fÃ¼r das DDR-Museum

Ein neuer Platz für das DDR-Museum

Die Schau in Radebeul zieht tausende Besucher an. Nun gibt es eine Idee, die 60.000 Ausstellungsstücke in Frankenberg anzusiedeln.

Von Peter Redlich und Jan Leißner

erschienen am 05.09.2016



Frankenberg/Radebeul. Die Zeit für den Zukunftsplan des Radebeuler DDR-Museums schmilzt dahin. Geschäftsführer Hans Joachim Stephan sprach von Mitte September - dann müsse eine Lösung gefunden werden. Lösung heißt: Entweder die Besitzer des Gebäudes an der Meißner Straße lassen beim Mietpreis etwas nach oder es findet sich ein reicher Investor. Oder das Museum zieht um.

Fakt ist, das größte DDR-Museum im Osten Deutschlands mit seinen 60.000 Ausstellungsstücken zum Leben und Arbeiten in der untergegangenen Republik steckt tief im Insolvenzverfahren. 80.000 Euro Mietrückstände konnten nicht gezahlt werden. Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß sagt: "Bis Ende Oktober muss entschieden werden, ob das Museum weiter bestehen kann."

In den letzten Wochen gaben sich in Radebeul offenbar einige Interessenten die Klinke in die Hand. Mancher aus musealem Interesse, die einmalige Sammlung zu retten. Andere mit wirtschaftlichen Ideen im Hinterkopf - immerhin, noch 40.000 Besucher im Jahr haben schließlich nicht viele Museen aufzubieten. Am besten wäre einer, der an beides denkt und gleich noch neue Ideen mitbringt. Könnte das der Bürgermeister von Frankenberg Thomas Firmenich (CDU) sein? Der erste Mann der 16.000-Einwohner-Stadt ist gerade in seinem Amt bestätigt worden. Einige Tage vor der Wahl war er inkognito in Radebeul.

Museums-Geschäftsführer Stephan und Firmenich kennen sich offenbar schon länger. Vor knapp zwei Jahren wollte nämlich Stephan in Mittweida Deutschlands größtes Radiomuseum einrichten. Er hatte vor, eine Sammlung von rund 4000 restaurierten Radiogeräten aus aller Welt in einer dafür geeigneten Immobilie zu präsentieren. "Doch die Größen dieser Region erkennen einfach eine solche Chance nicht", erklärte er damals im Gespräch mit der "Freien Presse". Heute, wo das Radebeuler Museum auch nach einem neuen Ausstellungsort sucht, haben sich also Vertreter aus Mittelsachsen in der Großen Kreisstadt bei Dresden umgeschaut.

Offiziell bestätigten will Bürgermeister Firmenich die Gerüchte nicht, aber gemunkelt wird, dass die DDR-Ausstellungsstücke gut als weitere Attraktion zu der 2019 in Frankenberg stattfindenden Landesgartenschau passen könnten. Die Kommune plant bereits ein Museumsprojekt, das in der leerstehenden Werkhalle des einstigen Lisema-Geländes verwirklicht werden soll. Auch dort soll Geschichte rein - Textilproduktion, Zigarrenherstellung und Fahrzeugbau. In Frankenberg wurden die legendären DDR-Kleintransporter Framo und Barkas hergestellt. Modelle davon stehen auch im Radebeuler DDR-Museum. Doch Firmenich gibt sich, darauf angesprochen, eher zurückhaltend: Nein, mit der Landesgartenschau habe sein Besuch in Radebeul nichts zu tun gehabt. Es sei eher touristisches Interesse für Frankenberg. "Wir hätten schon einige Gebäude, in denen die Ausstellung des DDR-Museums Platz hätte", sagt der Bürgermeister eher ausweichend. Das sei jedoch bislang nicht geprüft worden, schon gar nicht finanziell.

Eines dieser möglichen Gebäude könnte nach "Freie Presse"-Recherchen die alte Zwirnerei im Frankenberger Ortsteil Sachsenburg sein. Diese Immobilie befindet sich in Privatbesitz. Der Eigentümer, Marcel Hett, fühlt sich nach eigenen Worten der Geschichte des ehemaligen Konzentrationslagers verpflichtet und hatte der Stadt bereits das ehemalige Zellenhaus und das Gebäude des Bergbauvereins "Reicher Segen Gottes" geschenkt. Dort soll eine KZ-Gedenkstätte eingerichtet werden. Zu der Idee, das DDR-Museum in der benachbarten alten Zwirnerei einzuquartieren, will er sich nicht äußern. Aber: Der Betonbau mit rund 6000 Quadratmeter Fläche sei durchaus dafür geeignet. Und er fügt hinzu: "Ich kann mir vorstellen, in meinem Besitz befindliche Gebäude zu verpachten oder zu vermieten", sagte Hett. Er halte es generell für sinnvoll, jegliche Form von Zeugnissen der Geschichte zu erhalten.

Der Insolvenzverwalter des DDR-Museums hat die Zahlen auf dem Tisch, die in Euro für die Neuorientierung des Radebeuler Museums gebraucht werden. Allein ein Umzug würde bis zu 200.000 Euro kosten. Dazu kämen weitere mindestens 100.000 Euro Investitionsbedarf für die Präsentation. Bliebe das Museum dagegen in Radebeul, wären etwa 100.000 Euro nötig. (mit sz)