Einschränkungen wegen Bergfests der Studenten

erschienen am 15.05.2017



Mittweida. In der Mittweidaer Innenstadt kommt es am Dienstag wegen des Bergfests der Studenten der Hochschule zu Behinderungen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sind zwischen 13 und 16 Uhr die Straße Am Schwanenteich, die Humboldtstraße, die Leisniger Straße, die Melanchthonstraße, die Lutherstraße, der Tzschirnerplatz, die Parkplätze an der Zimmerstraße und der Waldheimer Straße, der Markt, die Rochlitzer Straße, der Technikumplatz sowie die Weststraße betroffen. Die Studenten feiern, die Hälfte ihres Studiums geschafft zu haben. (fpe)