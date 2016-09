Eltern mÃ¼ssen fÃ¼r Krippe und Kita mehr bezahlen

Eltern müssen für Krippe und Kita mehr bezahlen

Die Beiträge für die Kinderbetreuung in Mittweida steigen. Der Vergleich im Altkreis zeigt: Der Krippenplatz ist in der Hochschulstadt am teuersten. Nur in Flöha wird noch mehr Geld verlangt.

Von Franziska Pester

erschienen am 01.10.2016



Mittweida/Frankenberg. Für einen Platz in einer städtischen Kinderkrippe oder Kita müssen Mittweidaer Eltern ab diesem Monat tiefer in die Tasche greifen. Die Stadt hat die Elternbeiträge erhöht. Das haben die Stadträte am Donnerstagabend beschlossen. Denn weil Erzieher im Öffentlichen Dienst seit Sommer 2015 mehr Lohn bekommen, sind bei den Kommunen die Personalkosten gestiegen - und die müssen auch die Eltern mittragen.

Seit 1. Juli 2015 erhalten Vollzeitbeschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zwischen 93 und 138 Euro mehr pro Monat - das entspricht einem Plus von rund 4 Prozent. Bei der Kinderbetreuung müssen Eltern knapp ein Viertel der Betriebskosten für die Betreuung übernehmen. Steigen die Löhne, erhöhen sich diese und folglich auch der Beitrag der Eltern.

In der Krippe müssen Mittweidaer, die nur ein Kind haben, künftig - je nachdem wie lange das Kind betreut wird - zwischen 6 und 12 Euro mehr zahlen. Der Elternbeitrag liegt jetzt bei 188 Euro für 9 Stunden und 94 Euro für 4,5 Stunden. Im Kindergarten steigen die Beiträge für das erste Kind je nach Betreuungsdauer zwischen 3 und 5 Euro. Beispiel: Für 9 Stunden werden 100 Euro fällig. Für den Schulhort zahlen Familien ab jetzt 60 Euro für eine sechsstündige Betreuung und 50 Euro für fünf Stunden, statt wie bisher 55 beziehungsweise 46 Euro.

"Ich gönne den Erziehern die Lohnerhöhung von Herzen. Sie schlägt sich aber bei den Eltern nieder", sagte Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) bei der Sitzung des Stadtrates. Er verwies darauf, dass Gehälter zwischen den Angestellten im Öffentlichen Dienst und den Beschäftigten in Kindereinrichtungen freier Träger durch den Tarifabschluss nun weiter auseinandergehen als bisher.

Mittweida ist nicht die einzige Stadt, in der von Eltern für die Betreuung ihrer Kinder mehr Geld verlangt wird. In Frankenberg hatten die Stadträte vergangene Woche beschlossen, die Elternbeiträge zu erhöhen - ebenfalls auf Grund gestiegener Betriebskosten. Beim Vergleich mit Frankenberg und Hainichen zeigt sich, dass der Krippenplatz in der Hochschulstadt am teuersten ist. Hainichen und Kriebstein liegen bei der Höhe der Beiträgen unter den Mittweida und Frankenberg. Spitzenreiter in der Region ist allerdings Flöha. Dort zahlen Familien seit 1. Januar dieses Jahres für 9 Stunden in der Krippe 191 Euro und für den Kindergarten 110 Euro.