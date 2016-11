Endlich Zuwachs für Berbersdorf

Mit der Ansiedlung des Obst- und Gemüsegroßhändlers Landgard ent-stehen neue Arbeitsplätze. Es ist der zweite Großinvestor im Gewerbegebiet.

Von Robin Seidler

erschienen am 17.11.2016



Berbersdorf. Im Gewerbegebiet an der Autobahn 4 in Berbersdorf tut sich etwas: Am Dienstag vollzog der Obst- und Gemüsegroßhändler Landgard den symbolischen Spatenstich für sein neues Logistik-Frischezentrum. Nach Edeka mit seinem Logistikzentrum ist Landgard das zweite Unternehmen, das sich im Berbersdorfer Gewerbegebiet ansiedelt - sieben Jahre nach dem Erschließungsstart und Millionen-Investitionen durch die Gemeinde.

Zwischen 12 und 15 Millionen Euro steckt Landgard in den Kauf des Grundstücks und die Halle. Das Zentrum soll künftig der Drehpunkt für Im- und Exportwaren nach Osteuropa und Asien werden und weitgehend die Standorte in Chemnitz und Dresden ersetzen, die in Berbersdorf zusammengeführt werden. "An beiden Standorten stoßen wir an unsere Kapazitätsgrenzen. Darum denken wir bereits seit mehr als zehn Jahren über eine Alternative nach", sagte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Armin Rehberg. Landgard-Geschäftsführer Jens Pawlik betonte ebenfalls, dass eine Erweiterung der Kapazitäten unumgänglich gewesen sei. Mit der Neuansiedlung schafft das Unternehmen neben dem bestehenden Mitarbeiterstab etwa 20 bis 25 neue Arbeitsplätze.

Der Zeitplan für die Bauarbeiten ist ambitioniert. Im ersten Bauabschnitt wird eine rund 10.000 Quadratmeter große Halle errichtet, dort soll bereits im Sommer 2017 der Betrieb mit 125 Mitarbeitern beginnen. Insgesamt hat das Unternehmen eine Fläche in der Größe von rund fünf Fußballfeldern erworben. Auf dieser sollen neben dem Umschlaglager für Obst und Gemüse unter anderem ein neuer Verwaltungssitz, ein Pack- und Dienstleistungszentrum und eine Kartoffelverarbeitung entstehen. "Eine Bananen-Reiferei ist eventuell im zweiten Bauabschnitt vorgesehen", so Rehberg.

Die Gemeinde Striegistal, die die Grundstücke des Gewerbegebiets an Investoren verkauft, zeigte sich erleichtert über die Entscheidung von Landgard. "Es ist eine große Mannschaftsleistung, dass es so gekommen ist. 1996 hatten wir hier noch nicht einmal einen Autobahnanschluss", blickt der Striegistaler Bürgermeister Bernd Wagner (parteilos) zurück und zieht einen positiven Vergleich: "Die Gemeinde hat bis heute über 30 Millionen Euro allein in die Erschließung des Gewerbegebiets investiert. Bisher hat dies 125 Millionen Euro privater Unternehmensinvestitionen nach sich gezogen, das entspricht einer Vervierfachung der öffentlichen Investition", so Wagner stolz.

Durch die Ansiedlung von Landgard ist die 121 Hektar große Baufläche zudem erst zu 25 Prozent belegt. "Dies zeigt das große Potenzial, das hier noch zur Verfügung steht", so Wagner. Zu weiteren möglichen Investoren hielt er sich allerdings bedeckt. "Es gibt Gespräche, aber Konkretes will ich noch nicht sagen", so das Striegistaler Gemeindeoberhaupt.

Der stellvertretende Landrat Lothar Beyer begrüßte die Entscheidung von Landgard, sich in Berbersdorf niederzulassen. "Es ist eine gute Basis für das Unternehmen, das auf Wachstum aus ist und neue Arbeitsplätze schafft. Ich hoffe, dass Landgart schnell regionale Gartenbetriebe als Partner gewinnt", so Beyer.

Das ist auch ein Ziel von Armin Rehberg. "Wir wachsen im Osten Deutschlands immer mehr und sind natürlich bestrebt, hier vor allem regionale Produkte zu vertreiben. Das Wachstum wird jetzt kommen, neue Partner sind erwünscht."

Die Landgard eG ist eine reine Genossenschaft, die sich aus über 3200 Gartenbesitzern zusammensetzt. Neben Gemüse und Obst werden auch Blumen und Pflanzen vertrieben. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen, das insgesamt 3000 Angestellte beschäftigt, in Straelen-Herongen in Nordrhein-Westfalen. Weitere Zentrallager stehen im gesamten Bundesgebiet. Zudem hat das Unternehmen Niederlassungen in Ungarn, Italien, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Spanien, Österreich und sogar China. "Wir sind die erste deutsche Genossenschaft mit Mitgliedern in China. Von diesen können wir Produkte direkt beziehen", so Rehberg. In Deutschland steht das Unternehmen eigenen Angaben zufolge auf Platz 12 bei den Lebensmittellieferanten.