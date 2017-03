Entlaufene Pferde in Kriebstein entdeckt

erschienen am 10.03.2017



Kriebstein. Drei offenkundig von ihrem Hof oder einer Wiese ausgebüxte Pferde sind am Freitagnachmittag im Kriebsteiner Ortsteil Kriebethal auf einer Straße entdeckt worden. Ein Anwohner hatte die Tiere gegen 13.20 Uhr entdeckt, sie auf eine Wiese gelockt und Polizei sowie Gemeindeverwaltung informiert. Beamte des Polizeireviers waren vor Ort, mussten aber nicht weiter eingreifen. Laut Bürgermeisterin Maria Euchler konnte der Besitzer im Ortsteil Ehrenberg ausfindig gemacht werden. Er kündigte an, seine Pferde abzuholen. Vorübergehend wurden die Tiere im Garten des Altenpflegeheims untergebracht. Als der Besitzer informiert wurde, habe er noch nicht gewusst, dass die Pferde verschwunden waren. (jl)