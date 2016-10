Entwarnung: Notarzt-Dienste in der Region sind gesichert

Niedergelassene und Klinik-Ärzte bündeln die Kräfte. So will man den teils akuten Mangel an Medizinern im Raum Mittweida und Rochlitz dauerhaft in den Griff bekommen.

Von Andy Scharf

erschienen am 26.10.2016



Mittweida/Rochlitz. Die medizinische Notfallversorgung ist im Altkreis Mittweida offenbar für die kommende Jahre gesichert. Ärzte des Mittweidaer Kreiskrankenhauses LMK und niedergelassene Mediziner der Region teilen sich ab 1. November die Dienste. Damit sollen künftig in erster Linie wieder Ärzte aus der Region in Notfällen zum Einsatz kommen. Diese Ortskenntnisse sind im Katastrophenfall und bei größeren Ereignissen wichtig. Das teilte das Landratsamt Mittelsachsen mit.

Demnach erhielten die LMK und eine neu gegründete Firma namens Rescue Mittelsachsen mit Sitz in Hainichen bei einer europaweiten Ausschreibung - durchgeführt von der für die Notarztorganisation zuständige Arbeitsgemeinschaft der Kassen (Arge Näv) - den Zuschlag. "Es ist eine enorme Herausforderung. Doch mir liegt es am Herzen, dass wir in Mittweida wieder ein funktionierendes Notarztsystem etablieren können", betonte Rescue-Geschäftsführer Ronny Illig, der selbst seit knapp 15 Jahren Rettungsassistent ist. Auch Arge-Näv-Chef Marcus Cording begrüßt es, dass die Notarztversorgung wieder regional organisiert werden soll. "Die Pläne sind sehr gut." Mittweidas Klinik-Manager Jens Irmer spricht von einer organisatorischen Herausforderung - immerhin müssen die Notarzteinsätze mit den Diensten im Krankenhaus abgestimmt werden. Bei Neueinstellungen wird laut Irmer der Notarztdienst in Arbeitsverträgen verankert. Etwa 15 bis 20 Klinik-Ärzte gehörten zum Pool.

In den vergangenen Jahren hatte es teils enorme Probleme bei der Besetzung von Notarztdiensten an den Standorten Burgstädt, Mittweida und Rochlitz gegeben. "Freie Presse" hatte mit Verweis auf ein internes Schreiben aus dem Landratsamt darüber berichtet. Im Jahresschnitt 2015 war demnach die Hälfte aller Tagdienste von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 bis 19 Uhr unbesetzt geblieben. Die Verantwortlichen bezeichneten die Lage damals als "sehr schlecht". Auch schon 2013/14 blieben sachsenweit die meisten Notarztdienste unbesetzt, teilte eine Sprecherin der mittelsächsischen Linkspartei mit Verweis auf eine Kleine Anfrage im Sächsischen Landtag mit. Experten betonen indes, dass im Einzel- und Extremfall das Fehlen eines Notarztes lebensgefährlich sein könne.

Nach Schließung des Rochlitzer Krankenhauses im Dezember 2015 hatte sich die Situation weiter zugespitzt. Da es zu wenige Notärzte in der Region Mittweida gegeben hatte, schloss zum 1. März der Notarztstützpunkt an der Rochlitzer Caspariestraße. Hintergrund: Notarztdienste absolvieren Mediziner in Sachsen parallel zur Arbeit in Kliniken und Praxen freiwillig in der Freizeit. Daher gibt es vor allem wochentags Engpässe. Um die Lage im Raum Mittweida zu stabilisieren, wurden durch die Arge seit April Honorarärzte über einen Personaldienstleister eingekauft. Seit Mai seien alle Notarztdienste am Standort Mittweida besetzt gewesen, Probleme habe es nicht gegeben, versicherte Arge-Chef Cording.

Ab November teilen sich Mittweidaer Klinik-Ärzte und niedergelassene Mediziner wie folgt in die Dienste: Montag bis Freitag von jeweils 7 bis 19 Uhr wird das Krankenhaus Notärzte stellen. Die Organisation der Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste erfolgt durch Rescue Mittelsachsen, die mit Medizinern aus der Region zusammenarbeitet. So soll sichergestellt werden, dass es vor allem tagsüber Probleme bei der Besetzung von Diensten nicht mehr gibt.

Im Landratsamt verspricht man sich viel vom neuen Modell. Wichtig sei, dass ortsansässige Notärzte eingebunden werden und man dauerhaft auf sie zählen könne, sagte Jana Lützner, die im Amt für Rettungsdienst zuständig ist. Nur dieses Einheit aus Klinik- und niedergelassenen Ärzten ergebe ein funktionierendes System.

Kritik am Einsatz Ortsfremder weist Cording zurück. Diese sei "oftmals emotionaler Natur". Vielmehr hänge die Integration neuer Kollegen von der Willkommenskultur der Notärzte vor Ort ab, entgegnet Cording. Längerfristige Verträge mit Honorarärzten garantierten indes eine optimale Integration. Im Kreis gibt es Notarztstandorte in Freiberg, Flöha, Mittweida, Burgstädt/Hartmannsdorf, Döbeln, Leisnig.