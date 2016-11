Erneut Dachstuhl in Flammen - Offenbar Feuerteufel in Frankenberg

erschienen am 08.11.2016



Frankenberg. Beim Brand am Dienstagabend in Frankenberg geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Dachstuhl des leerstehenden Mehrfamilienhauses Sachsenstraße 28 ging in Flammen auf. Gegen 20.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, die nach Augenzeugenberichten mit schätzungsweise bis zu 60 Einsatzkräften vor Ort war.

Das ist bereits der dritte Fall, in dem scheinbar ein Feuerteufel am Werk war. Im Juni hatte es kurz hintereinander im Gebäude Freiberger Straße 1 gebrannt. In allen drei Fällen war das Feuer im Dachstuhl ausgebrochen. In allen drei Fällen laufen die Ermittlungen noch.

Zu Schaden gekommen ist bei dem jüngsten Feuer niemand, da das Gebäude schon seit vielen Jahren leer steht. Die Stadt Frankenberg sucht nun nach dem Besitzer, der nach ersten Informationen in Berlin gemeldet sei. (ug)