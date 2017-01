Erste Hybridoperation in Mittweida durchgeführt

Laut Krankenhaus profitieren vor allem ältere Patienten von der Methode

erschienen am 30.01.2017



Mittweida. Im Krankenhaus Mittweida ist in der vergangenen Woche der erste Patient mit einer schweren Durchblutungsstörung durch den Einsatz einer Hybridoperation erfolgreich behandelt worden. Dies teilte das Krankenhaus jetzt mit. Mit der Anschaffung spezieller Geräte sei diese Art der Operation seit Januar 2017 in Mittweida möglich. Dieses minimalinvasive Verfahren ist laut der Klinik risiko- und schmerzärmer. Besonders ältere Patienten profitierten von dieser Methode. Das Krankenhaus Mittweida schließe mit der Einführung der Hybridoperation eine Lücke in der wohnortnahen Versorgung von Patienten. (emst)