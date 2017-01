"Es geht uns als Gemeinde gut"

Altmittweidas Bürgermeister Jens-Uwe Miether über große Bauvorhaben sowie die Eigenständigkeit des Ortes

erschienen am 11.01.2017



Altmittweida. In Altmittweida stehen dieses Jahr zwei große Bauprojekte an. In der Kindertagesstätte "Bienenkorb" wird gebaut und auch im Freibad rücken die Bagger an. Zwei große Veranstaltungen will der Ort ebenfalls stemmen: die Deutsche Meisterschaft im Straßenradrennen im Juni und das Erntedankfest im September. Franziska Pester hat mit Bürgermeister Jens-Uwe Miether (parteilos) darüber gesprochen und ihn nach seinen Plänen für das Ende seiner Amtszeit gefragt.

Freie Presse: Herr Miether, was erwartet die Altmittweidaer in diesem Jahr?

Jens-Uwe Miether: Wir planen, das Außengelände der Kindertagesstätte neu zu gestalten und die Schulküche trockenzulegen. Außerdem soll in dem Gebäude ein Lastenaufzug eingebaut werden. Darüber hinaus steht im Freibad eine große Baumaßnahme an. Das alte Funktionsgebäude soll abgerissen und ein neues gebaut werden. Das sind die größten Vorhaben, die wir schon für 2016 geplant hatten, aber leider nicht umsetzen konnten.

Warum nicht?

Weil wir die Fördergelder noch nicht bekommen haben. Ich vertrete seit Beginn meiner Amtszeit 2011 den Grundsatz, dass man solche großen Maßnahmen nur angeht, wenn man sie gefördert bekommt. Es ist unbefriedigend, dass das vergangenes Jahr nicht geklappt hat. Deshalb war 2016 für die Gemeinde in Bezug auf Baumaßnahmen eher ein durchwachsenes Jahr.

Worüber haben Sie sich gefreut?

Unsere Verwaltungsgemeinschaft mit Mittweida funktioniert wunderbar. Ich bin jeden Freitag im Rathaus und habe engen Kontakt zu den Mitarbeitern. Im Gemeinderat haben wir 2016 ebenfalls gut zusammengearbeitet. Natürlich ist es auch schön, wenn mit der Kindertagesstätte sowie dem Bauhof alles gut läuft, wenn die Technik hält und keine extra Ausgaben anfallen.

Sie loben die guten Kontakte nach Mittweida. Gibt es Überlegungen für eine Eingemeindung Altmittweidas in die Stadt?

Nein. Ein freiwilliger Zusammenschluss steht nicht zur Debatte. Auch von Mittweida aus gibt es dafür keine Ambitionen. Es geht uns als Gemeinde gut. Wir haben viele Gewerbetreibende, die Gewerbesteuer zahlen. So sind wir handlungsfähig. Allerdings wird die letzte Entscheidung über die Eigenständigkeit kleiner Kommunen aus meiner Sicht irgendwann in Dresden getroffen werden. Wenn eine Gemeindegebietsreform für Sachsen kommen sollte, dann kann man als betroffene Gemeinde natürlich zum Verwaltungsgericht gehen. Wie deren Entscheidung dann aussieht, da muss man kein Hellseher sein.

Apropos Gewerbetreibende. Im Gewerbegebiet wird es langsam eng.

Es sind noch unbebaute Flächen vorhanden, die aber bereits an Firmen verkauft sind, falls sie sich vergrößern wollen. Der Bedarf für zusätzliche Flächen ist da. In Richtung Ottendorf können wir aber nicht erweitern, da dort Hochspannungsmasten stehen. Möglich wäre theoretisch in Richtung des Dorfes oder nach Mittweida. Diese Grundstücke sind aber in Privatbesitz. Pläne für ein zweites Gewerbegebiet haben wir nicht, das würde wohl auch nicht genehmigt werden.

Der vom Freistaat beabsichtigte Umbau der Neusorger Straße, bei dem unter anderem die Zufahrten zu den Geschäften im Gewerbegebiet verändert und ein Kreisverkehr angelegt werden sollen, sorgte für Diskussionen. Wie ist der aktuelle Stand des Projekts?

Soweit ich weiß, laufen derzeit noch die Planungen. Das Landesstraßenbauamt beschäftigt sich intern mit dem Umbau. Man überlegt, wie man den Gewerbetreibenden gute Zufahrten ermöglichen kann. Wir als Gemeinde sind bei dem Vorhaben für den Bau der Gehwege und für die Straßenbeleuchtung zuständig. Wir warten jetzt aber erst einmal ab, bis die Planungen fertig sind, dann beschäftigen wir uns damit. Einen Zeitplan, wann gebaut werden könnte, gibt es noch nicht.

2017 stehen Altmittweida zwei große Veranstaltungen bevor. Das Zeitfahren bei der Deutschen Meisterschaft im Straßenradfahren führt bis in den Ort und auch das Erntedankfest findet wieder statt. Wie laufen die Vorbereitungen?

Mit den Vorbereitungen für das Erntedankfest Mitte September haben wir begonnen. Wir wollen an unserem bisherigen Konzept festhalten und eine gute Mischung aus Tier- und Technikschau, Reitturnier, Kultur, Kulinarischem sowie Verkauf bieten. Das Radrennen im Juni beschäftigt uns ebenfalls bereits. Die Streckenführung steht, am Ritterhof wird der Wendepunkt der Strecke sein. Die Gaststätte wird dort für Essen und Getränke sorgen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Blasorchester Musik macht. Schön wäre auch, wenn jemand, der sich mit dem Radsport auskennt, als Moderator vor Ort ist und den Zuschauern etwas über die einzelnen Fahrer erzählt, die vorbei kommen. Dazu stehe ich in Kontakt mit dem Chemnitzer Organisationsteam.

Ihre Amtszeit als Bürgermeister endet im Juni 2018. Haben Sie sich schon entschieden, ob Sie erneut zur Wahl antreten werden?

In den vergangenen fünfeinhalb Jahren habe ich gemerkt, dass das Amt eine Verantwortung mit sich bringt, der ich mir vorher in diesem Umfang gar nicht so bewusst war. Neben den regelmäßigen Aufgaben landen auch sämtliche Kleinigkeiten zuerst auf meinem Tisch. Da ich nur ein ehrenamtlicher Bürgermeister bin und auch noch einen Beruf habe, ist das mitunter stressig. Das Schöne an dem Amt ist, dass man etwas gestalten kann. Ich weiß aber noch nicht, ob ich noch einmal antreten werde. Das hängt auch davon ab, ob es einen weiteren Bewerber geben wird. Wenn sich jemand Junges findet, der schon etwas Erfahrung in der Verwaltungsarbeit hat und das Amt gern übernehmen möchte, kann ich mir auch vorstellen, ihn zu unterstützen.