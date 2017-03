"Es werden zwischen 40 und 50 Geschäfte geöffnet sein"

Am ersten Maiwochenende wird die Hochschule Mittweida 150 Jahre alt. Tausende Einladungen wurden verschickt. Doch wer ist bei der Fete eigentlich dabei? Die "Freie Presse" fragt nach. Heute: Uta Siling, Chefin des Mittweidaer Gewerberings und Apothekeninhaberin.

Von Franziska Pester

erschienen am 13.03.2017



Freie Presse: Vom 3. bis zum 7. Mai feiert die Hochschule Mittweida ihr Jubiläum. Feiern Sie mit?

Uta Siling: Natürlich feiern die Gewerbetreibenden mit. Wir wollen das Verhältnis zwischen Hochschule und Stadt intensivieren und uns am Festwochenende den Gästen als offene, schöne Stadt präsentieren. Aber wir denken auch an die Bürger Mittweidas. Die wollen wir mit ins Boot holen und auch ihnen einen schönen Sonntag zum Bummeln bieten.

Der Mittweidaer Stadtrat hat entschieden, dass der Sonntag des Festwochenendes, der 7. Mai, ein verkaufsoffener Sonntag sein wird. Plant der Gewerbering an diesem Tag besondere Aktionen, um Kundschaft anzulocken?

Wir Händler werden die Hochschule in ihrem Programm unterstützen, wir wollen kein Gegenprogramm veranstalten. Ich gehe aber davon aus, dass einige Händler sich individuell etwas Besonderes in ihrem Laden einfallen lassen werden.

Wissen Sie schon, welches Programm die Hochschule im Stadtzentrum plant?

Es gibt bereits erste Überlegungen. Mir wurde mitgeteilt, dass vorgesehen ist, auf dem Marktplatz eine Bühne und eine LED-Wand für Live-Übertragungen aufzubauen. Daneben soll es wohl diverse kleine Aktionen und Stände in der Innenstadt geben.

Wie viele Händler werden am verkaufsoffenen Sonntag ihre Geschäfte öffnen?

Das steht noch nicht endgültig fest. Es werden zwischen 40 und 50 Geschäfte geöffnet sein, ähnlich wie an den anderen verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr.

Rechnen Sie mit höheren Einnahmen als an anderen Sonntagen, an denen die Läden öffnen? Durch die vielen Gäste der Hochschule ist schließlich Kaufkraft in der Stadt.

Das wäre natürlich sehr schön, ist aber schwer vorherzusagen. Wir müssen schauen, wie die Gäste zwischen den einzelnen Veranstaltungen des Jubiläums in die Innenstadt kommen und wie sie dafür Zeit haben. Die Absolventen, die schon etwas älter sind, werden sicher mal zum Bummeln in die Stadt gehen. Einige werden sicher auch mit ihrem Partner anreisen. Ich könnte mir vorstellen, dass bei den Paaren vielleicht einer von beiden durch die Stadt geht, während der andere bei einer Alumni-Veranstaltung im Festzelt ist. Die jüngeren Absolventen, die die Hochschule erst vor wenigen Jahren verlassen haben, werden sicher individuell ihre Freizeit gestalten.

Von wann bis wann haben die Geschäfte am Festsonntag geöffnet?

Von 10 bis 16 Uhr. Normalerweise geht der verkaufsoffene Sonntag immer von 12 bis 18 Uhr. Wir haben die Zeit aber ein bisschen nach vorn verlegt, weil das Festprogramm der Hochschule an diesem Sonntag schon 10 Uhr mit der Kinderuni beginnt. Da sind die ersten Leute in der Stadt unterwegs. Hinzu kommt, dass viele Gäste am Sonntagnachmittag abreisen werden.

Die Gastronomen der Stadt freuen sich doch bestimmt auch auf die vielen Gäste...

Ja, ich denke, dass sie von dem Festwochenende gut profitieren werden. Die Hochschule hat auch bereits Kontakt zu mehreren Gaststätten in der Stadt gesucht. Allerdings wird die Hochschule auch selbst mit Imbissständen und ähnlichem für Verpflegung sorgen, wurde uns mitgeteilt.