Ex-Autohändler streitet vor Gericht Steuerbetrug ab

erschienen am 25.04.2017



Chemnitz/Mittweida. Wegen Steuerhinterziehung in besonders schwerem Fall müssen sich seit heute ein ehemaliger Autohändler aus Mittelsachsen sowie ein Mitangeklagter aus Berlin vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Ihnen wirft die Staatanwaltschaft vor, ein Steuerbetrugsfällen in den Jahren 2009 und 2010 beteiligt gewesen zu sein, bei dem mit Scheinrechnungen im grenzüberschreitenden Autohandel gearbeitet worden sein soll. Daran sei eine Gruppe weiterer Unternehmer aus Deutschland beteiligt gewesen, die bereits verurteilt worden sind. In den jetzt verhandelten Fällen sei das Finanzamt um mehr als 3,5 Millionen Euro betrogen worden.

Der angeklagte Ex-Autohauschef aus Mittelsachsen wies heute vor Gericht die Vorwürfe gegen ihn zurück. Er habe von dem Steuerbetrug der Gruppe von Unternehmern, mit denen er Geschäfte getätigt habe, nichts gewußt. Erst von der Steuerfahndung habe er von den Scheinrechnungen erfahren, denen keine Autolieferungen zugrunde lagen. Heute lebt der Mann wie sein Mitangeklagter in Berlin. (jl)