Ex-Lkw-Fahrer steuert nun den "Franz"

Ein Vierteljahrhundert war Dietmar Ulbricht mit seinem Laster auf den Straßen der Republik unterwegs. Seit einem Jahr sitzt der 64-Jährige nun am Lenker des Spielebusses. Über 5000 Euro an Spenden sind für das Projekt bisher eingegangen.

Von Uwe Lemke

erschienen am 17.12.2016



Riechberg. Dietmar Ulbricht kann alles, was man für diesen Job braucht. Er lenkt den "Freizeit-Franz", der seit 2004 durch die Region rollt, sicher durch die Straßen, stellt selbst Bastelmaterial her, das die Mädchen und Jungen bemalen. Und er kann auch noch gut mit Kindern umgehen. Für Spielemobil-Leiterin Petra Frevert war es ein Glücksfall, dass der ehemalige Lkw-Fahrer im November 2015 ins Spielebus-Team gekommen ist.

"Seine Tochter und ich - wir kennen uns. Schnell wurde über den Bundesfreiwilligendienst die Finanzierung geklärt. Und seither ist er bei uns", erzählt sie und lobt: "Er hat das Herz auf dem rechten Fleck. Wir würden uns noch mehr solche Freiwillige wünschen." Ulbricht war auch in dieser Woche wieder mit zur Stelle, als der Spielebus in Riechberg Station machte. Halt macht er auch in Mittweida, Altmittweida, Frankenau, Etzdorf, Rossau und Lauenhain. "Ich bin 23 Jahre lang für die Handelskette Rewe Lkw gefahren, oft auch die Strecken Berlin und Erfurt, erinnert sich der Rossauer, der im dortigen Ortsteil Hermsdorf wohnt. Dass er durch einen glücklichen Umstand zum Spielebus gekommen ist, freut ihn heute noch. "Ich mache hier alles, was anfällt." Auch die kleinen Handwagen aus Holz für die Adventsgestecke hat er selbst angefertigt. Holzgestalten sei ohnehin eines seiner Hobbys, denn er schnitzt auch in der Gruppe des Mittweidaer Holzkünstlers Enrico Kletke aktiv mit. Und seine Liebe zu Kindern komme wohl auch daher, weil er selbst bereits vier Enkel hat.

Auch Sylvana Wurzbach, die bereits sechs Jahre im Spielebus-Team mitmischt, weiß die männliche Verstärkung zu schätzen: "Wir passen gut zusammen. Und so muss es auch sein, wenn man auf engstem Raum zusammenarbeitet. Wäre es nicht so, dann würden das die Kinder schnell merken." Am Montag dieser Woche machte sich dennoch Wehmut breit, als der "Freizeit-Franz" am Riechberger Sportplatz auf die Kinder wartete. Denn es war das letzte Mal, dass der Spielebus in diesen Ortsteil fährt. Auch in Cunnersdorf und am Ottendorfer Hang wird der "Freizeit-Franz" ab 2017 nicht mehr halten. Die Stadt Hainichen hat mit ihren Sparmaßnahmen den Zuschuss für den Bus ab 2017 gestrichen. "Das ist sehr traurig", sagte Dora Rausch, die am Montag als Tagesmutti die sechsjährige Luisa Urbanski zum Bastelnachmittag in den "Freizeit-Franz" begleitet hat. "Es ist schade, dass man an den Kindern spart. Wir bedauern das alle sehr", meinte auch Jana Adlung, die an diesem Nachmittag mit Pia und Lina in den Bus gekommen war. Spielebus-Chefin Petra Frevert kann nicht verstehen, dass eine Stadt wie Hainichen diese knapp 5000 Euro im Jahr nicht mehr aufbringen kann. "Damit geht auch ein Stück Lebensqualität auf den Dörfern verloren." Wie Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD) erklärte, sorge die Kommune im städtischen Schulzentrum mit seinen Ganztagsangeboten bereits für zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.

Spendenkonto Auch Sie können das Leser-helfen-Projekt "Franz" der "Freien Presse" unterstützen: Spendenkonto: Verein Leser helfen, Volksbank Chemnitz, IBAN: DE 4787 0962 1402 2442 2440, BIC: GENODEF1CH1, Kennwort: "Franz" Weitere Informationen finden Sie im Internet.

www.freiepresse.de/leserhelfen