Fernsehteam bringt Gesichter der Hochschule ins TV

150 Jahre Hochschule: Fünf Tage lang sind Filmemacher in Mittweida unterwegs. Die Sendung zeigt, welche Spuren berühmte Absolventen in der Stadt hinterlassen haben.

Von Franziska Pester

Mittweida. August Horch, Hans Bahlsen und Friedrich Opel - zwei Sachen haben diese drei Männer gemeinsam: Sie haben in Mittweida studiert und später allesamt Erfindungen gemacht, die heute allgegenwärtig sind. Wenige Wochen, bevor die Hochschule ihr 150-jähriges Bestehen feiert, sucht ein Filmteam des Fernsehsenders MDR in Mittweida Spuren des Keksfabrik-Inhabers und der beiden berühmten Automobilunternehmer.

Gesendet werden soll der Beitrag laut Autor René Römer am 18. April in der Reihe "Der Osten - entdecke wo Du lebst". "Die Sendung geht der Frage nach, warum etwas so ist, wie es heute ist. Wir legen einen Schwerpunkt auf berühmte Absolventen der Hochschule und zeigen, wie sich die Hochschule entwickelt hat und mit der Stadt verwoben ist", erklärt Römer.

Gestern hat das Team dafür das Hochschularchiv besucht und sich von dessen Leiterin Marion Stascheit wertvolle Dokumente aus den Anfangsjahren des Technicums Mittweida - unter diesem Namen wurde die Hochschule 1865 gegründet - zeigen lassen. "Wir haben zahlreiche Unterlagen, die bis in die Gründungszeit zurück reichen. Das ist eine Besonderheit für Hochschulen, denn meist sind nur noch die Matrikelbücher vorhanden", so die Archiv-Chefin.

Gedreht wurde nicht nur im Hochschularchiv. Wie Hochschul-Sprecher Helmut Hammer mitteilte, sei das Team unter anderem auch im Laserzentrum, in der Begegnungsstätte "1865" und im Wasserkraftwerk gewesen. Nächste Woche stehen noch Aufnahmen von der Innenstadt und dem Museum "Alte Pfarrhäuser" an. Darüber hinaus haben die Fernsehleute mit Rektor Ludwig Hilmer, dem Direktor des Laser-Instituts Horst Exner und dem Professor für Digital Forensik, Dirk Labudde, gesprochen. "Wir wollen bei den Interviews zeigen, wie die Hochschulangehörigen in die Zukunft schauen", so René Römer. Ende kommender Woche wollen die Fernsehleute mit mehreren Stunden Rohmaterial ins Studio gehen, alles sichten und einen 30-minütigen Beitrag zusammenstellen.

TV-Sendung Die Sendung "Der Osten - entdecke wo Du lebst" wird am 18. April 20.45 Uhr im MDR ausgestrahlt.

