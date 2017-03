Feuerwehr: Vier Einsätze in fünf Stunden

Die Freiwillige Feuerwehr Mittweida musste 2016 öfter ausrücken als 2015 - Dieses Jahr soll neue Technik angeschafft werden

Von Franziska Pester

erschienen am 11.03.2017



Mittweida. Brände, Türnotöffnungen und immer wieder Fehlalarme im Gebäudekomplex an der Feldstraße. Die Mittweidaer Freiwillige Feuerwehr blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Bei der Jahreshauptversammlung zog Gemeindewehrleiter René Schröter gestern Abend Bilanz. Die "Freie Presse" beantwortet wichtige Fragen zu den Einsätzen.

Wie viele Brände hat die Mittweidaer Feuerwehr 2016 gelöscht?

Die Freiwillige Feuerwehr Mittweida wurde laut Gemeindewehrleiter René Schröter zu 19 Bränden gerufen. Dreimal brannten Gartenlauben und seien dadurch zerstört worden. Zudem musste die Wehr im April zum ehemaligen Getreidesilo am Dreiwerdener Weg ausrücken. "Die Rauchsäule war weit sichtbar, man ahnte Schlimmes, aber am Ende brannten nur Strohballen und abgelagerter Müll", so Schröter. Glimpflich ging es auch aus, als im April Kinder im alten Kindergarten der Baumwollspinnerei an der Hainichener Straße gezündelt hatten. Daraus hatte sich ein Feuer entwickelt, das die Kameraden löschen mussten. An der Leisniger Straße war im Juli im Erdgeschoss eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Einen Großbrand gab es in Mittweida 2016 nicht. "Aber aus den sogenannten Mittelbränden hätte sich ohne schnelles Erkennen und Eingreifen auch ein Großbrand entwickeln können", erklärt René Schröter.

War das vergangene Jahr generell einsatzreich?

Ja. Schröter berichtet, dass die Kameraden 2016 zu 94 Einsätzen ausrücken mussten. Neben den 19 Bränden wurden unter anderem 31 Technische Hilfeleistungen registriert sowie 33 Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen. Gleich am 1. Januar wurde die Wehr innerhalb von fünf Stunden zu vier Einsätzen gerufen. Dreimal brannten damals Mülltonnen, hinzu kam ein Gebäudebrand. "Da kamen wir an unsere Grenzen mit Technik und Personal, sodass die gesamte Gemeindefeuerwehr alarmiert werden musste", sagt der Feuerwehr-Chef. Ähnlich ereignisreich war die Nacht zum 10. Dezember. Zweimal wurde die Brandmeldeanlage in dem Wohn- und Geschäftshaus an der Feldstraße ausgelöst. Dazu kam ein brennendes Auto, sodass die Feuerwehr dreimal in zwölf Stunden ausrücken musste.

Beim Wohn- und Geschäftskomplex an der Feldstraße ist die Mittweidaer Feuerwehr immer wieder im Einsatz. Warum?

Das Haus ist laut Schröter ein Schwerpunkt in der Stadt. "In diesem Objekt ist 2016 eine neue Brandmeldeanlage eingebaut worden. Es wurden Rauchmelder in Treppenaufgängen und in den Gängen verbaut." Insgesamt waren die Kameraden vergangenes Jahr 15 Mal in das Haus gerufen worden. Der Brandmelder sei mehrfach ohne Grund angegangen. "Wir können nicht erklären, warum. Wahrscheinlich wird jetzt ein zweiter Melder eingebaut. Scharfer Alarm ist dann nur, wenn beide angehen", sagt er. Allerdings wurde in dem Haus 2016 auch zweimal ohne Grund der Feuerlöscher ausgeleert, und einmal musste die Feuerwehr eine Überflutung beheben, weil jemand einen Wasserhahn aus der Wand gerissen habe. "Dazu kam noch ein Einsatz wegen angebrannten Essens."

Vor welchen Herausforderungen steht die Feuerwehr dieses Jahr?

Zum einen steht die Einführung der digitalen Funkmeldeempfänger bevor, und auch der Digitalfunk soll in Betrieb genommen werden. Außerdem will die Stadt laut René Schröter einen Gerätewagen "Logistik" anschaffen. Dieses Jahr soll das Fahrgestell mithilfe von Fördergeldern gekauft werden, nächstes Jahr würde die Beladung angeschafft. 2019 soll das Auto dann einsatzbereit sein. "Es wird hauptsächlich zur Wasserversorgung über lange Wegstrecken konzipiert sein", sagt der Gemeindewehrleiter.