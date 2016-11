Feuerwehr löscht Dachstuhl-Brand

erschienen am 08.11.2016



Frankenberg. Der Dachstuhl des leerstehenden Mehrfamilienhauses Sachsenstraße 28 in Frankenberg ist am Dienstagabend in Flammen aufgegangen. Gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, die nach Augenzeugenberichten mit schätzungsweise bis zu 60 Einsatzkräften vor Ort war. Auch ein Fahrzeug der Oberlichtenauer Wehr wurde zu dem Einsatz herbeigerufen.

Auch die Polizei war vor Ort. Nach Angaben der Rettungsleitstelle des Landkreises gab es keine Verletzen. Nach etwa zweieinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen. Somit habe auch keine Gefahr mehr für Anwohner bestanden. Die Sachsenstraße war während der Löscharbeiten voll gesperrt.

Welche Schäden an dem Haus entstanden sind und wie es zu dem Feuer kam, war gestern Abend zunächst unklar. Doch der Brand weckt bei den Frankenbergern die Erinnerung an Vorfälle am Haus Freiberger Straße 1. In dem von der Sparkasse Mittelsachsen zwangsverwalteten Haus hatte es im Juni dieses Jahres zweimal kurz hintereinander gebrannt. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Brandstiftung. Der Abriss des schon nach dem ersten Feuer nicht mehr bewohnbaren Hauses war angekündigt, ist aber noch nicht vollzogen worden. (jl)