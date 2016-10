Firma stiftet Preise fÃ¼r Chemie-Asse

Firma stiftet Preise für Chemie-Asse

erschienen am 13.10.2016



Hainichen. Bei der Suche nach Lehrlingen geht die in Mittelsachsen ansässige Firma Saxonia Galvanik auch ungewöhnliche Wege. So engagiert sich das auf galvanische Kunststoffbeschichtung spezialisierte Unternehmen jetzt für die Chemie-Olympiade der mittelsächsischen Oberschulen, stellt Sonderpreise für die bestplatzierten Schüler sowie für teilnehmende Schulen zur Verfügung.

"Unser erster Gedanke ist, das Interesse für Chemie zu wecken", sagt Geschäftsführer Stefan Tilke. Denn der größte Teil der Produktion des Automobilzulieferers basiere auf der Chemie. Noch könne das Unternehmen die fehlenden Lehrlinge - im vergangenen Jahr hat einer begonnen, diese Jahr gar keiner - kompensieren, indem Berufsfremde eingestellt und qualifiziert werden. Doch sei im Vergleich dazu eine Ausbildung von der Pike auf im Betrieb die bessere Lösung. Die Sasonia Galvanik GmbH galvanisiert Kunststoffteile für alle gängigen Automobilhersteller in Europa und ist mit insgesamt rund 450 Beschäftigten an den Standorten Hainichen, Freiberg, Halsbrücke und Nossen vertreten. (ug)