Firmenich schafft den Wahl-Hattrick

Der Amtsinhaber hat zum dritten Mal in Folge die Bürgermeisterwahl in Frankenberg für sich entschieden. Der Wahlsieg fiel dabei noch deutlicher aus als 2009 und 2002. Die beiden Mitbewerber wollen sich deshalb aber nicht aus der Kommunalpolitik zurückziehen.

Von Ute George und Jan Leißner

erschienen am 29.08.2016



Frankenberg. Gegen 19.15 Uhr hat gestern Iris Firmenich im Rathaus den Sektkorken knallen lassen. Da war schon klar, dass ihr Mann den Bürgermeisterposten behalten wird, obwohl noch nicht alle Schnellmeldungen aus den 17 Wahlbezirken auf der Leinwand im Saal präsentiert waren. Das vorläufige Endergebnis bestätigte aber dann, was sich schon kurz nach Auszählungsbeginn abgezeichnet hatte: Amtsinhaber Thomas Firmenich (CDU) erhielt knapp 70 Prozent der gültigen Stimmen. Sein bisher bestes Wahlergebnis: Vor sieben Jahren bekam der 61-Jährige 60,7 Prozent, 2002 kam er im zweiten Wahlgang auf 52,3.

Wirklich überrascht war Firmenich von seinem Wahlsieg nicht. Nicht gerechnet habe er aber mit der großen Anzahl der für ihn abgegebenen Stimmen. Er führte das auf das Vertrauen der Bürger zurück: "Ich denke, sie haben gesehen, dass ich kontinuierlich gute Arbeit geleistet habe und gehen davon aus, dass ich das auch in den nächsten sieben Jahren tun werde." Seinen Erfolg feiern wollte er gestern mit einer Wahlparty im engsten Freundeskreis.

Die Konkurrenten im Wettbewerb um den Chefposten landeten am Ende weit abgeschlagen und konnten bei der Stimmen-Verteilung auch nicht den von beiden prognostizierten zweiten Wahlgang herbeiführen. So war Rico Walter-Bretschneider, der sich selbst vorab als "Außenseiter" definierte, mit 22,5Prozent genauso unterlegen wie Frank Urbanek (7,9 Prozent). Im Gegensatz zu den rekordverdächtigen Temperaturen von mehr als 30Grad lag gestern die Wahlbeteiligung bei gerade einmal 51,5 Prozent (2009: 59,1 Prozent).

Rico Walter-Bretschneider zeigte sich unzufrieden über die Wahlbeteiligung. "Ein Bürgermeister wird ja schließlich nur alle sieben Jahre gewählt", sagte er am Abend. Da wollte er auch die Hitze nicht als Begründung gelten lassen. Zwar seien seine erreichten rund 22 Prozent für seine erste Bürgermeisterwahl ein achtbares Ergebnis. Dennoch habe er sich einen zweiten Wahlgang gewünscht. Walter-Bretschneider, der sich noch in den letzten Tagen einen heftigen Schlagabtausch mit dem Amtsinhaber geliefert hatte, gab sich aber als fairer Verlierer: "Das Ergebnis war so eindeutig, das muss man einfach anerkennen. Die Bürger wollen ihren Amtsinhaber behalten", sagte er. Ebenso wie Urbanek will der 39-Jährige zur nächsten Stadtratswahl kandidieren.

Das Vorhaben begründete der zweite Einzelkandidat mit den 490für ihn abgegebenen Stimmen. Dennoch war Frank Urbanek enttäuscht vom Ergebnis. Ausgerechnet hatte sich der 44-Jährige etwa 2000 Stimmen. Auch er verwies auf die geringe Wahlbeteiligung, hatte er doch vor allem gehofft, Nichtwähler aktivieren zu können. "Ich finde es schade, dass so wenige Leute wählen gegangen sind", sagte er.

Als Hochburg für den Wahlsieger erwies sich gestern - ähnlich wie 2009 - der Ortsteil Langenstriegis, wo Firmenich 85 Prozent der Stimmen erhielt. Der Ort sei ländlich geprägt, die Einwohner konservativ. "Hier hatten die CDU und ich immer die besten Ergebnisse", so Firmenich. Im Verhältnis zur Wähleranzahl erhielten Walter-Bretschneider (28,4 Prozent) in der Kita Mühlbach und Urbanek im Wahllokal Galerie Gutenbergstraße (13,6) die meisten Stimmen.