Fotoschau rückt Behinderung in den Fokus

Eine in Chemnitz und Mittelsachsen beheimatete Gruppe von Eltern, deren Kinder mit dem Down-Syndrom geboren wurden, stößt mit einer besonderen Aktion auf zahlreiche Unterstützer. In drei Wochen startet eine Ausstellung. Kurz danach soll ein Verein gegründet werden.

Von Uwe Lemke

erschienen am 16.12.2016



Hainichen/Chemnitz. In drei Wochen ist es soweit. Mit einer Fotoschau, die vom 9. Januar bis 6. Februar möglichst viele Interessenten in die Chemnitzer Volkshochschule locken soll, wollen Eltern auf eine besondere Behinderung ihrer Kinder aufmerksam machen und darüber aufklären, dass auch Menschen mit Down-Syndrom später trotz dieses Gendefekts ein fast normales Leben führen können. Initiator ist die Chemnitzer Selbsthilfegruppe "3x21", zu der mittlerweile auch Familien aus dem Landkreis Mittelsachsen gefunden haben.

Nach ihrem öffentlichen Aufruf im September konnte sich die Gruppe sowohl personell als auch in der Spendenkasse über Zuwachs freuen. "Vier Familien, die aus der Gegend um Hainichen kommen, haben sich bei uns gemeldet und baten darum, in die Gruppe aufgenommen zu werden", sagt Sprecherin Susann Hofmann. Etwa 20 Familien, die in Chemnitz und Umgebung wohnen, sind mittlerweile in die Selbsthilfegruppe integriert. Mehr als 500 Euro Spenden seien mittlerweile eingegangen. Rund 900 Euro werden für die Fotoschau benötigt. Daher freut sich Susann Hofmann besonders, dass weitere Partner, wie beispielsweise die Volkshochschule Chemnitz, gefunden werden konnten, die das Projekt unterstützen. Der Volkshochschule gehe es unter anderem darum, dass Behinderte nicht nur an den Kursen teilnehmen, sondern selbst auch Kurse geben. "Und auch das Chemnitzer Biendo-Hotel konnten wir gewinnen, das uns kostenfrei für die Fotografin ein Zimmer zur Verfügung stellt", so die Elternsprecherin.

Gestaltet wird die Fotoausstellung von der der Frankfurter Fotografin Jenny Klestil zum Thema "Glück kennt keine Behinderung". Die Elterngruppe hofft, dass weitere Bilder, die Betroffene aus der Region zeigen, in dieser Fotoschau hinzu kommen. Späteres Ziel sei die Gestaltung einer eigenen Ausstellung.

Ähnliche Erfahrungen wie Susann Hofmann, deren Sohn Jiri vor sechs Jahren mit dem Down-Syndrom zur Welt kam, musste auch die Hainichenerin Nadine Scholz machen. Kurz nach der Entbindung hatte die junge Mutter noch im Kreißsaal erfahren, dass ihre Tochter Sofia unter dem Down-Syndrom leidet. "Das war erst mal ein Schock", erinnert sich Nadine Scholz. Nichts habe während der Schwangerschaft auf den Gendefekt hingedeutet.

Für die junge Familie war die neue Situation eine mit vielen Fragezeichen. Wie geht man mit dieser Behinderung um, welche Chancen hat mein Kind, wo bekomme ich Hilfe? Darauf fand auch Nadine Scholz Antworten in der Chemnitzer Elterngruppe "3x21". Der Gruppenname steht für das Chromosom 21, das bei Menschen mit Down-Syndrom dreimal vorhanden ist.

Vor sechs Jahren hatten vier betroffene Familien diese Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen. Sie versteht sich als Ansprechpartner für diejenigen, die das gleiche Schicksal ereilt. Doch dabei soll es nicht bleiben. Ziel sei es, nach der Ausstellung einen Verein zu gründen und noch stärker diese Art der Behinderung in die Öffentlichkeit zu rücken.

Kontakt zur Elterngruppe "3x21" per Mail unter: chemnitz3x21@gmail.com; Spendenkonto bei der Volksbank unter IBAN: DE22870961240200080300.