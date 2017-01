Frankenberg: Essen angebrannt - Feuerwehr rückt in die Kopernikusstraße aus

erschienen am 29.01.2017



Frankenberg. Zu einer Türnotöffnung musste am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr die Frankenberger Feuerwehr in die Kopernikusstraße ausrücken. Laut Einsatzleiter Harry Wrobel hatte eine ältere Dame ihr Essen anbrennen lassen. Da sie schwerhörig ist, habe sie das Klopfen der Nachbarn, die die Rauchentwicklung bemerkt hatten, nicht gehört.

Insgesamt 15 Kameraden waren mit einem Löschfahrzeug angerückt. Das DRK habe die Dame, die das angebrannte Essen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in der Toilette entsorgt hatte, vor Ort medizinisch betreut. Für die Frankenberger Wehr war dies bereits die dritte Türnotöffnung in diesem Jahr. (ule)