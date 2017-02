Frankenberg: Siegerentwurf für Erlebnismuseum steht fest

erschienen am 03.02.2017



Frankenberg. Der Siegerentwurf für das geplante Erlebnismuseum "Zeit-Werk-Stadt" in der Frankenberger Zschopauaue ist gekürt worden. Eingereicht hatte den Entwurf das Architekturbüro Scheidt Kasprusch aus Berlin. Am Freitagabend wurde des Architekturbüro im Frankenberger Gymnasium für seine Pläne für das Museum geehrt. Der Entwurf habe mit Transparenz, dem Spiel mit Farben und großen Räumen für Ausstellungen überzeugt, so die Jury. Das 3,5 Millionen Euro teure Museum zur Frankenberger Industriegeschichte soll in der ehemaligen Produktionshalle der Firma Lisema entstehen. Während der Landesgartenschau 2019 soll es zunächst als Blumenhalle und Cateringbereich genutzt werden. Danach wird daraus das Erlebnismuseum - laut Frankenbergs Bürgermeister Thomas Firmenich (CDU) ein Ort, in dem Besucher sehen, lernen und selbst tätig werden können. Die Finanzierung soll größtenteils über Fördermittel erfolgen. (ug)