Frankenberg: Toter Mann am Wasserwerk gibt Rätsel auf

erschienen am 18.04.2017



Frankenberg/Sachsenburg. Die Polizei versucht die Identität eines unbekannten Mannes aufzuklären, der am Ostermontag tot am Wasserwerk in Frankenberg an der Straße An der Zschopau gefunden wurde. Gegen 8 Uhr wurde seine Leiche aus der Spülrinne geborgen. Laut Polizeiangaben konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die ersten Ermittlungen hätten keine Anhaltspunkte für eine Straftat ergeben. Der Mann soll zur Klärung der Todesursache obduziert werden.

Der Verstorbene ist 1,75 Meter groß und von schlanker Gestalt. Sein Alter schätzt die Kriminalpolizei auf 55 bis 60 Jahre. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Bundjacke mit der Rückenaufschrift "Firefly", einer braunen Weste, einem braunen Pullover, einem karierten Oberhemd, einer dunklen Cordhosen und hellbraunen Herrenschuhen. Zudem hatte er ein helles Basecap der Marke "Nike" bei sich, das der Mann zuvor möglicherweise auch getragen hat. Auffällig sind zwei Tätowierungen auf der Innenseite des linken Ober- und Unterarmes des Unbekannten. (fp)