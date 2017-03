Frankenberg: VW landet auf dem Dach

erschienen am 02.03.2017



Frankenberg. Aufgrund einer Windböe ist am Donnerstagmittag ein 35-Jähriger mit seinem Pkw VW von der Gutenbergstraße in Frankenberg abgekommen. Dort geriet er nach Polizeiangaben auf eine Verkehrsinsel, wodurch der VW ausgehoben wurde und umkippte. Er blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. (fp)