Frankenberg: Vorfahrt nicht beachtet - Unfall mit zwei Verletzten

erschienen am 04.12.2016



Frankenberg. Zwei Personen sind am Samstagabend bei einem Unfall an der Kreuzung Merzdorfer Straße/Jochen-Köhler-Straße leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag meldete, übersah ein 67-jähriger Seat-Fahrer vermutlich die Vorfahrt eines von links kommenden Skodas. Beide Fahrzeuge kollidierten und kamen im Kreuzungsbereich zum Stehen.

Durch den Unfall wurden der Skodafahrer und die 63-jährige Beifahrerin im Seat leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (fp)