Frankenberg erhÃ¤lt erneut FÃ¶rdermittel

Frankenberg erhält erneut Fördermittel

erschienen am 24.08.2016



Frankenberg. Der sächsische Innenminister Markus Ulbig hat heute der Stadt Frankenberg zwei Bescheide für Fördermittel in Höhe von insgesamt fast 3,7 Millionen Euro übergeben. Mit etwa einer Million Euro aus dem Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" werden private Investoren bei Sanierungsprojekten in der Innenstadt bezuschusst. Ein Teil des Geldes fließt in die geplante Umnutzung eines ehemaligen Hotels als Bibliothek und Archiv. Rund 2,6 Millionen Euro aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtumbau Ost" sollen für Vorhaben in Vorbereitung der Landesgartenschau verwendet werden. Dazu zählt der Bau der Freizeit- und Sportanlage in der Zschopauaue sowie von Rad- und Wanderwegen. Darüber hinaus werden die Mittel für die Sanierung eines Vereinshauses sowie für die Gestaltung von Erholungsflächen und Spielplätzen im Mühlbachtal eingesetzt. (jl)